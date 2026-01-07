  1. Inicio
Secretaría de Finanzas obtuvo nuevos préstamos por más de $80 millones

También la institución suscribió en octubre de 2025 dos convenios de financiamiento sin tener que devolver $15 millones destinados para inversión

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 13:19
En 17.1 millones de dólares incrementó la deuda externa pública al décimo mes de 2025 como resultado de una variación cambiaria.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) siguió obteniendo préstamos con entes multilaterales en los últimos meses de 2025.

Tres contratos de crédito fueron suscritos por esta institución a través de su titular Christian Duarte, en su mayoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicados en el diario oficial La Gaceta, constató EL HERALDO.

A través del acuerdo ejecutivo 379-2025, Finanzas concretó un crédito hasta por 55 millones de dólares (casi 1,458 millones de lempiras) para financiar y ejecutar el proyecto “Hacia una educación más inclusiva: transformando la escuela rural”.

En el mismo acuerdo se contemplaron dos convenios de financiamiento no reembolsable para inversión, uno por $12 millones y otro por $3 millones que suman $15 millones.

Para llevar a cabo el programa Agrobosques sostenibles y resilientes, la Sefin convino otro empréstito que asciende a 25 millones de dólares por medio del acuerdo ejecutivo 380-2025.

Ambos créditos se otorgaron por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por otro lado, se suscribió un contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por un monto de casi 12.9 millones de yenes que al tipo de cambio actual equivalen a 82.1 millones de dólares y que se destinarán al proyecto de mejora del abastecimiento del agua de Tegucigalpa vía acuerdo ejecutivo 381-2025.

EL HERALDO informó que Finanzas reportó nuevos endeudamientos el año pasado por 179.9 millones de dólares con organismos internacionales.

Mientras que solo en diciembre de 2024 fueron acordados ocho créditos que ascendieron los 707.2 millones de dólares.

Finanzas firmó préstamos por $175 millones con entes multilaterales

Ejecución

Al cierre de 2025, Honduras tuvo presupuestados 5,286 millones de lempiras del BID como órgano financiador, de los que ejecutó el 72.71%, es decir L3,843.35 millones.

De JICA se contabilizó una erogación de 420.30 millones de lempiras de 556 millones de lempiras puestos a disposición para inversión pública que en términos porcentuales implicó el 75.57%.

De $10,223.2 de la deuda externa del sector público a octubre de 2025, $6,940.7 millones correspondían a multilaterales y $3,282.5 a otros acreedores.

Alza de L2,605 millones a Finanzas corresponde a transferencias y activos

