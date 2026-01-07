Secretaría de Finanzas obtuvo nuevos préstamos por más de $80 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) siguió obteniendo préstamos con entes multilaterales en los últimos meses de 2025.

Tres contratos de crédito fueron suscritos por esta institución a través de su titular Christian Duarte, en su mayoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicados en el diario oficial La Gaceta, constató EL HERALDO.

A través del acuerdo ejecutivo 379-2025, Finanzas concretó un crédito hasta por 55 millones de dólares (casi 1,458 millones de lempiras) para financiar y ejecutar el proyecto “Hacia una educación más inclusiva: transformando la escuela rural”.

En el mismo acuerdo se contemplaron dos convenios de financiamiento no reembolsable para inversión, uno por $12 millones y otro por $3 millones que suman $15 millones.

Para llevar a cabo el programa Agrobosques sostenibles y resilientes, la Sefin convino otro empréstito que asciende a 25 millones de dólares por medio del acuerdo ejecutivo 380-2025.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ambos créditos se otorgaron por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por otro lado, se suscribió un contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por un monto de casi 12.9 millones de yenes que al tipo de cambio actual equivalen a 82.1 millones de dólares y que se destinarán al proyecto de mejora del abastecimiento del agua de Tegucigalpa vía acuerdo ejecutivo 381-2025.

EL HERALDO informó que Finanzas reportó nuevos endeudamientos el año pasado por 179.9 millones de dólares con organismos internacionales.

Mientras que solo en diciembre de 2024 fueron acordados ocho créditos que ascendieron los 707.2 millones de dólares.