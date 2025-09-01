Christian Duarte pide que se ratifiquen préstamos para financiar órganos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte, exhortó al Congreso Nacional a ratificar los préstamos con el objetivo de poder financiar a los órganos electorales como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) para las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre. Duarte informó que el pasado 29 de agosto al CNE se le transfirieron 320 millones de lempiras y que este próximo viernes 5 de septiembre se hará otra transferencia de 200 millones de lempiras para los comicios generales.

"Sí, se necesitan, pero es importante decir que el bono soberano que fue colocado el año pasado fue utilizado el año pasado. Son 700 millones que se colocaron en noviembre del 2024. Hay una primera parte del desembolso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que también ya se recibió", agregó. En ese sentido, detalló que esos dos préstamos, "lo que necesitan es ratificación, porque son créditos que fueron aprobados en sus respectivos presupuestos". También señaló que falta el desembolso de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial por una cifra que oscila los 145.3 millones de dólares. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Es un crédito que se necesita, pero nosotros como Secretaría de Finanzas estamos en la potestad de buscar fuentes de financiamiento alternativas si es necesario", agregó. En el Congreso Nacional, las bancadas de oposición no están a favor de más endeudamientos para financiar las elecciones ampliando el Presupuesto General de la República 2025. Incluso, el Partido Nacional calificó como "extorsión legislativa" la condicionante de aprobar los créditos por más de 28 mil millones de lempiras (más de 1,092 millones de dólares) para los presupuestos del TJE y la UFTF.

UFTF sin presupuesto