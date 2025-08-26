Partido Nacional acusa a Libre de "extorsión" en aprobación de presupuestos del TJE y UFTF

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Nacional acusó al Partido Libertad y Refundación (Libre) de "extorsión legislativa" en la aprobación de los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) para las elecciones generales del 30 de noviembre. A través de un comunicado, el partido opositor expuso que Libre condiciona la aprobación de los presupuestos de estos entes electorales a cambio de aprobar los préstamos solicitados por el Poder Ejecutivo por un monto de más de 28 mil millones de lempiras (más de 1,092 millones de dólares).

Ante ello, el Partido Nacional expresó que "consideramos que esta práctica constituye una extorsión legislativa que atenta contra la democracia, vulnera la seguridad jurídica y pone en grave riesgo el proceso electoral". Además, aseveró que el oficialismo no desea que se celebren comicios limpios y transparentes, señalando que quieren "manipular a conveniencia la transparencia, rendición de cuentas, los procesos y los resultados electorales. En ese sentido, la bancada nacionalista afirmó que no se prestarán a que se aprueben los millonarios préstamos a pocos meses de las elecciones generales y del cambio de gobierno para el período 2026-2030.