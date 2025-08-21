En qué consiste el protocolo facultativo sobre la niñez rechazado por la oposición en el CN

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional adoptado en 1989 por la Asamblea General de la ONU, la cual reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y obliga a los Estados a protegerlos contra abusos, garantizar su educación, salud, identidad, protección contra la violencia y participación en la vida social.