La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revisó los decretos publicados por el Congreso Nacional en el Portal de Transparencia, evidenciando que de los 47 préstamos solo 6 fueron oficialmente sancionados; de los demás no hay un registro público sobre cuántos fueron aprobados ni en qué condiciones se firmaron.

En lo que va de 2025 —al menos hasta el 19 de mayo— no se publicó ningún nuevo decreto de préstamo; sin embargo, el Congreso Nacional informó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que ya aprobó al menos 7 nuevos préstamos, la mayoría destinados a proyectos de infraestructura y medioambiente, con un monto total que supera los 645 millones de dólares.

Denunció que “en el Congreso utilizan esos préstamos para amarrar algunos otros proyectos que tienen que ver con proyecciones a algunos municipios, pero no están dando cuenta del enorme costo que paga el pueblo hondureño en préstamos donde desconocemos el mecanismo de fiscalización, desconocemos más allá de una ficha técnica”.

La congresista Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), expuso que la mayoría de estos 54 decretos (incluyendo los 7 de 2025 que no se publicaron en el portal de transparencia) se pretendieron aprobar por el oficialismo de una sola vez y no recurrieron a los debates como se hace con los otros actos administrativos.

La diputada del PSH expuso que por esta razón: “Hemos votado incluso en contra de los últimos contratos, porque hay claridad sobre la tasa de interés. O sea, que se establece una tasa que no dice el monto específico o, por ejemplo, hay ciertas variables, sino que básicamente queda abierto. Entonces hay un alto endeudamiento, sin conocer cuál es el mecanismo de veeduría, de seguimiento, ejecución, dónde está justificada la pertinencia de ese proyecto y que, evidentemente, por último, pero no menos importante, tanto endeudamiento en un año político va a pasar lo que sucede otros años”.

Desde su expertis, Aguilar compartió que en estos “tres años, cinco meses, el Congreso Nacional aprobó un endeudamiento bastante fuerte a través de fondos externos; incluso parte de la adhesión al CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), fondos con Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Mundial, etcétera, que al final de cuentas hace más grande la deuda en el país y que todavía no lo hemos visto materializado tampoco en grandes obras”.

El analista de ASJ explicó que “si bien es cierto que hay una fuerte inversión en temas de infraestructura, también es un presupuesto, uno engañoso que se hace en gran medida para que se vea que la inversión pública es alta”.

Con estas prácticas, según dijo, “la norma no es la transparencia, la norma no es la rendición de cuentas, sino, por el contrario, buscar ocultar información, no publicar todo; entonces uno desconfía por el tema del manejo de los fondos”.