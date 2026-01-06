Michael Chirinos sorprende y palpita la final Olimpia vs Marathón: "Estoy caga**"

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia llega a la vuelta de la gran final ante Marathón con el respaldo de su afición, pero puertas adentro el discurso es claro: nada está definido. Michael Chirinos, uno de los capitanes albos y nominado al premio Puskas 2024, fue el encargado de dar la cara en la previa del crucial duelo de este miércoles en Tegucigalpa. Lejos de triunfalismos, el referente merengue insistió en el respeto al rival y en la obligación de salir a ganar como si la serie estuviera igualada. En conferencia de prensa, Chirinos reconoció los nervios lógicos de una final, pero también subrayó la confianza que le transmite el trabajo del plantel y la recuperación de piezas clave como Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez. El atacante destacó la intensidad mostrada en San Pedro Sula, donde Olimpia rescató un resultado importante, pero recalcó que el verdadero examen será en casa, frente a su gente, con la exigencia de imponer condiciones desde el inicio.

El capitán olimpista también respondió a las polémicas externas: los comentarios que dan por “definida” la final, el debate sobre qué es “jugar bonito” y la supuesta superioridad alba tras el empate en la ida. Ante todo, Chirinos fue contundente: el viejo león saldrá a proponer, a disfrutar la final y a honrar una historia que presume 39 títulos, pero sabiendo que todavía quedan 90 o 95 minutos “a muerte” por disputarse en el Nacional Chelato Uclés.

Conferencia de Chirinos

¿Qué opinas del comentario que se ha popularizado de que la final ya está definida o de que Olimpia prácticamente es campeón porque Marathón no le pudo ganar en la ida? La verdad que eso para nosotros, en lo grupal, lo hemos manejado de una manera que sabemos que no es así. Nosotros sabemos que quedan 95 minutos o hasta que el árbitro pite el final de disputar una final como se debe. Nuestra obligación siempre es salir a ganar. Lo hicimos allá en San Pedro Sula, hicimos un excelente partido, pero esto no ha acabado. Todavía sigue. Tenemos una final que es a muerte, entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, pero esto continúa y todavía no está definido nada. ¿Cómo vive Michael Chirinos una final más en su carrera? ¿Nervios, ansiedad o esa tranquilidad que lo curte ya con muchas finales en su espalda? No, la verdad que estoy cagado, pero normal. Creo que es parte del fútbol. También me siento con confianza, me siento seguro por mis compañeros. Creo que hicimos un gran trabajo en San Pedro Sula. Ahora toca aquí con nuestra afición, nuestro campo. Pero la verdad sí, nervios normal, como todo jugador debe sentirlos en una final. Pero estamos también contentos por disputar una más. Anímicamente, ¿cómo se encuentra el equipo luego de ese partido del domingo con bastante intensidad? ¿Cómo está el plantel? La verdad que el plantel muy bien, mis compañeros excelentes. Creo que estamos en un estado físico muy bueno. Hemos recuperado a grandes jugadores que nos van a ayudar mucho en esta final. Veo al equipo muy contento, muy trabajador y vamos a disfrutar una final exigente nuevamente y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Se dice que Olimpia con poco remontó y luego mantuvo el empate. ¿Qué opinas sobre eso y cómo evitar caer en el exceso de confianza? Nosotros hicimos un excelente partido. Estamos enfrentando a un gran rival que está con un buen cuerpo técnico, con buenos jugadores. El partido era de esa forma, tratar de ganar o no perder. Lo logramos, pero aquí en casa tenemos que hacer un excelente partido. Eso está claro, que no podíamos irnos a entregar tampoco porque la final es de ida y vuelta. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana.