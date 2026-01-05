Fichajes: Motagua quiere a figura de Marathón, movimiento en Olimpia y giro inesperado con Auzmendi

Juan Manuel Capeluto - El nuevo refuerzo de la Real España, llegó a Honduras para incorporarse a las órdenes del entrenador Jeaustin Campos: "La verdad que muy contento de volver a Honduras, un país que siempre me ha abierto las puertas. Venir a un equipo grande, la verdad que ya hacía días que quería", expresó el jugador tras su arribo.