Fichajes: Motagua quiere a figura de Marathón, movimiento en Olimpia y giro inesperado con Auzmendi

A menos de un mes para el arranque del torneo Clausura 2026, así se mueve el mercado de piernas catracho

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 14:46
Motagua sigue moviendo piezas y Olimpia toma importante decisión. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.

Fotos: Cortesía.
Eiver Florez - El mediocampista panameño de 28 años, firmó ayer su contrato por un año con el CD Choloma. Su carrera deportiva la ha forjado en el Herrera FC de la primera división de su país.

Rodrigo de Olivera - Antes del miércoles el delantero del Olancho FC tendrá dilucidado su futuro ante el interés de Motagua y del Comunicaciones y Municipal de Guatemala.
Juan Manuel Capeluto - El nuevo refuerzo de la Real España, llegó a Honduras para incorporarse a las órdenes del entrenador Jeaustin Campos: "La verdad que muy contento de volver a Honduras, un país que siempre me ha abierto las puertas. Venir a un equipo grande, la verdad que ya hacía días que quería", expresó el jugador tras su arribo.
Jonathan Núñez - Motagua hizo oficial la salida del mediocampista de 24 años, que lamentablemente no entra en los planes de Javier López de cara a la próxima temporada. UPNFM será su destino.

Yoel "Buby" Castillo - El joven extremo no logró consolidarse tras su llegada al Ciclón Azul y es otro de los jugadores que se van a préstamo a los Lobos UPNFM.

Carlos Argueta - Tal como se había informado hace unas semanas, el futbolista no seguirá en Motagua y es el tercero que se va a préstamo e Lobos UPNFM para el Clausura 2026.

Marlon Licona - El veterano portero fue convocado a la pretemporada de Motagua y su continuidad en los azules es casi segura de cara al torneo entrante de Liga Nacional.

Alejandro Reyes - El habilidoso mediocampista ya se puso la camiseta del Motagua y este día realizó su primer entreno en pretemporada.

Pablo Cacho - El espigado defensor es otro de los refuerzos del equipo de Javier López y trabaja a todo vapor de cara al arranque del torneo Clausura 2026.
Romario Da Silva: Diversos medios afirman que Motagua ya se puso en contacto con el futbolista brasileño de 35 y lo quiere para reforzar el ataque. El jugador es agente libre tras salir del Xelajú.

Jesús Batiz - El explosivo extremo hondureño es una prioridad para Motagua, de hecho de una lista de tres en ese puesto él es la primera opción. Eso sí, la oferta debe ser muy atractiva para que trabajen en su salida del Cartaginés, donde también cuentan con él.

Agustín Auzmendi - Ante los rumores del posible interés del Alajuelense de Costa Rica para adquirir los servicios del delantero argentino, se ha podido confirmar que hasta el momento no han habido acercamientos concretos de los ticos con el killer exMotagua.

Eduardo Espinel - Rafael Villeda se refirió a la renovación del técnico del Olimpia y dijo: "Sentimos que ha hecho una buena campaña y nos gusta la idea de poderle dar seguimiento al trabajo que ha venido haciendo especialmente con los jóvenes, creemos que es una buena decisión".
Bryan Castillo - Tras jugar con el CD Choloma, el delantero hondureño vuelve a la segunda división y firma con el campeón Estrella Roja.
Daniel Meléndez - Génesis PN ha fichado al mediocampista ex Real España para el próximo torneo.
Mathías Techera - El zaguero uruguayo volvió a Honduras y tras jugar con Vida y Marathón, ha decidido firmar con el Independiente de la segunda división.
Alenis Vargas - El legionario hondureño no tiene claro su futuro tras romper convenio con el SJK de Finlandia. Buscará seguir en el extranjero.
Germán Rodríguez - El 'Ñato', exjugador del Motagua, ha sido confirmado como nuevo técnico del CD San Rafael de la Liga de Ascenso.
Henry Figueroa - Todo indicaba que Marathón lo tenía renovado, pero el defensor hondureño de gran torneo, está esperando el final del campeonato para tomar una decisión. Motagua busca un defensor central y el jugador ha entrado en el casting, a Henry no le desagradaría la idea de volver.
Óscar Barrios Loreto - El futbolista tras cumplir otro semestre más de cesión, tendrá que volver al Marathón, dueño de su ficha.
Walter Martínez - Tras volver a demostrar su destreza con el balón, el colocho salió del Victoria y se sumaría al Génesis PN.
Eber Caicedo - Real España está negociando con el delantero ecuatoriano de 34 años, que durante el 2025 marcó 15 goles en la primera división de Ecuador con el Libertad FC. Ha conseguido títulos en la Serie B de su país.
Aaron Barrios - Motagua tendría el regreso a sus filas del espigado atacante hondureño de 21 años que estuvo cedido en el Estrell Roja con el se consagró campeón del ascenso y lo hizo siendo goleador.
Wisdom Quayé - Génesis PN no lo pudo arreglar y al final el Juticalpa FC lo ataría por un año de contrato.
