Benjamín Romero refuta a Espinel: "Lo que me da es frustración y tristeza"

Y es que tras la final de ida donde Marathón y Olimpia empataron 2-2 en un vibrante partido realizado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, una de las controversias que ha generado polémica son las que dio el entrenador Eduardo Espinel del cuadro albo, quien acusó al colombiano Benjamín Romero de haber cambiado las bases del torneo para que el León no pudiera consagrarse con la Copa 40 al extremo inclusive de señalar que se lo recalcó.

San Pedro Sula, Honduras.- A un partido de dar por concluido el Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras, el cambio de formato que se utilizó para la presente campaña en el balompié hondureño sigue generando diversas repercusiones.

Tras estas palabras, el colombiano Benjamín Romero, que estuvo apenas cinco meses en Honduras, desmintió totalmente a Espinel y lamentó esas declaraciones del timonel del equipo más laureado de Honduras en declaraciones concedidas al programa La Hora Cero. Además, el sudamericano reveló la razón por la que decidió marcharse a su país.

"Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia, me lo dijo el mismo Comisionado (Benjamín Romero), o al menos para que no sea el mismo campeón siempre, y vean que todavía estamos siendo competitivos y estamos luchando contra ese montón de situaciones. Por eso la felicitación a los jugadores, pese a esas cosas que me dijo el que armó el formato, porque querían a ver si podían cambiar el campeón en Honduras y el campeón no se cambia con diferentes formatos sino trabajando mejor y que la competencia de todos los equipos sea buena, y vuelvo a repetir, que no nos ayuden, pero que no nos perjudiquen", fueron las declaraciones del conjunto melenudo.

A mí me extraña mucho el comentario de Espinel, me parece de que uno no debe de hablar de las personas ausentes y yo creo que una persona con suficiente inteligencia no le va a decir eso al director técnico de un equipo, me pareció muy raro y en ningún momento el formato del torneo se hizo con una intención diferente a la de hacerla competitiva.

La verdad de que todos saben que tuve que venirme por un tema familiar, al fútbol hondureño le deseamos lo mejor y me quede triste con la eliminación del Mundial.

En la conferencia de prensa tras la final de ida, el entrenador Espinel del Olimpia señaló de que usted le había comentado que este reglamento del torneo había sido diseñado para que el Olimpia no fuera campeón

Nunca hubo intención de perjudicar a uno o a otro por Dios, eso es demasiado descabellado pensar que uno podía decirlo, siempre lo dije y mi intención fue aportar por el bien en común del fútbol de la Liga Nacional, pensando que se tuviera un formato más llamativo y sigo con la idea que por cierto fue aprobada en la Asamblea de clubes por unanimidad, entre ellos Olimpia, club al que respeto mucho por su organización, entonces me mantengo con la idea que sea tener un torneo más competitivo, ha sido exitoso en países como Colombia, le pone picante a la ronda final, como ocurrió este año en las reservas de Honduras, no necesariamente el que fue primero o segundo lograron acceder a la final, eso fue algo que yo pude explicar en su momento.

¿Le molestaron esas declaraciones del entrenador Eduardo Espinel?

Molestia realmente no, lo que me da es frustración y tristeza que alguien haya dicho algo que nunca se ha dicho. Obviamente empieza un juego de palabras que son unas contra las otras pero no quiero detallar eso, no se trata de Benjamín Romero ni lo que ha dicho, se trata de que las cosas sean verdaderas y claras, lo más importante es pensar en el bien común de la Liga Nacional .

Estoy seguro que este formato se va posicionando y poniendo mejor cuando transcurran los semestres, hay mucho más competencia y atractivos con estas triangulares. Por ejemplo el estadio Olímpico en la final de ida estuvo con un marco espectacular, lleno de hinchas, niños y familias como tiene que ser el fútbol, entonces ante eso no tengo que decir, la Liga de Honduras va en ascenso, aunque la quieran hacer menor, la junta directiva actual está haciendo un buen trabajo.

¿Por qué no se hizo un torneo con el VAR en la Liga de Honduras?

El VAR está por llegar muy pronto, no es de un día para otro y se requiere de una serie de procesos de entrenamientos, se acortan los tiempos. De lo que me he informado es que muy pronto se tendrá, se hubiera querido en la final sin duda alguna, pero los tiempos no daban.

¿Se tendrá el próximo torneo la llegada del VAR en Honduras con la planificación que se había hecho?

De acuerdo con la planificación que habíamos realizado y el trabajo serio de esta directiva estoy seguro que va a llegar, no lo sé exactamente, en estos momentos la Liga Nacional está en buenas manos y no lo podemos negar.

Usted señaló que dejó el cargo por asuntos familiares, pero tenemos entendido de una fuente es que se fue frustrado porque los cambios que deseaba ejecutar no los podía realizar ya que estaba amarrado por decisiones de junta directiva

No, las cosas tienen que ser bien claras. Evidentemente había un proceso en camino y las cosas no se dan de un día para otro, se iban a poder ejecutar las cosas y espero que así se sigan haciendo, pero en ningún momento fue por eso y en su momento lo dije, tuve motivos de salud de mis padres ya muy mayores, tenía que venir a resolver a Colombia cosas muy importantes y esa es la verdadera razón por la que me vine de forma inmediata.

En el último mes la comidilla en nuestro fútbol fue el formato y lo señaban a usted como el artífice del mismo

El formato es una propuesta que evidentemente yo hice porque es ganador y se utiliza en algunas ligas del continente donde ha funcionado muy bien, estoy seguro que si lo permiten evolucionar se darán cuenta de eso. El formato permite que todos los clubes tengan oportunidad, que puedan comenzar de cero desde que llegan a las triangulares, son emocionantes y hay que dejarlos evolucionar, la gente muchas veces habla sin saber y sin detenerse que ocurría antes, porque había perdido tanto interés las finales, hay que cambiar y mentalizarse, aceptar el cambio, el fútbol cambia y eso se sigue buscando en la Liga Nacional.

Su conclusión sobre el fútbol que se hace en la Liga de Honduras

El fútbol hondureño fue mi casa durante casi seis meses, hubiese querido que mi estadía fuera más larga, pero la vida nos pone estas circunstancias y tengo mucho cariño por el pueblo hondureño, si todos ponemos de nuestra parte las cosas van a mejorar, no juzguemos solo la flor marchita en un gran jardín verde como ocurren en muchas oportunidades.