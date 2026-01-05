Dirigente de Marathón responde a Espinel: "Este payasito a saber de dónde lo sacaron"

Horas después del primer encuentro, la polémica se ha desatado luego de que el técnico Eduardo Espinel del conjunto olimpista atizó contra la Liga Nacional por haber cambiado las reglas para esta campaña y en Marathón han reaccionado molesto con dichos señalamientos.

San Pedro Sula.- La moneda quedó en el aire tras el primer round de la final del fútbol hondureño del Apertura 2025-2026 luego de que Marathón y Olimpia empataron 2-2 la tarde del domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

"Este señor Espinel viene hablando desde ya días, pero nos habíamos quedado callados por el luto que todavía estamos viviendo, ya es demasiado con este señor llorón", fueron unas de las tantas duras palabras de Otero en referencia al DT de los albos.

Tras esta reacción, Diario EL HERALDO conversó en Exclusiva con Daniel Otero , quien es virtual presidente del Marathón en reemplazo del fallecido Orinson Amaya, y el máximo dirigente de los verdolagas atizó contra Espinel sin rodeos al señalarlo de "payasito y llorón".

" Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia , me lo dijo el mismo Comisionado (Benjamín Romero), o al menos para que no sea el mismo campeón siempre, y vean que todavía estamos siendo competitivos y estamos luchando contra ese montón de situaciones", fueron las palabras del estratega uruguayo.

Además, Daniel se quejó por el gol que no contó de Henry Figueroa y lamentó el hecho de que no hay VAR en la Liga Nacional. Por otra parte, recordó de que Olimpia fue líder de las vueltas regulares tras ganar un juego sin que Victoria se haya presentado.

La verdad que no contentos por el resultado, pero muy contentos con la cantidad de verdolagas que nos acompañaron al estadio Olímpico de San Pedro Sula, todavía no tenemos el número de exactos de personas que se hicieron presentes, pero sobrepasaron nuestras expectativas y es un claro reconocimiento al buen fútbol que está desarrollando el equipo.

Lastimosamente me encuentro fuera del país y no pude estar el día de ayer domingo porque me encuentro en Europa con mi familia, estuvimos viendo las transmisiones que ustedes hicieron en vivo, pero estaremos llegando el miércoles para ver en directo en el estadio Nacional la Gran Final.

No se pudo sacar el triunfo como local, ¿cree que se puede ganar el miércoles y así obtener la ansiada Décima del Marathón?

El fútbol del profesor Lavallén así es, juega igual tanto de local como de visita, en canchas buenas y complicadas como la del Nacional, no tenemos duda de que todos queremos el título y vamos por él sin lugar a dudas

El profesor Espinel dijo que la Liga Nacional había cambiado el formato para perjudicar al Olimpia, ¿cree que esto es verdad que se cambió para tener un nuevo campeón?

A título personal para mí resultó algo payasito el director técnico del Olimpia, me extraña de sobremanera que alta dirigencia del Olimpia que la conozco muy bien porque es gente seria y formal, no lo calle y reprenda. Al técnico Espinel se le olvidó decir que su equipo quedó en primer lugar de las vueltas por un regalo que les hicieron, en realidad fue un acto sospechoso que en cualquier otra Liga del mundo sería investigado, que un equipo como Victoria no se presentó a jugar en la última fecha y con eso le regaló el primer lugar al Olimpia. Imagínese ese técnico que mal perdedor es, le metieron seis goles en La Paz y puso su renuncia.

Sabemos que el Marathón de Lavallén juega más bonito que el Olimpia de Espinel, es más, los mismos olimpistas me lo han dicho. Con eso que dijo que las bases del torneo se cambiaron para perjudicarlo al Olimpia, pena le debería de dar señalar eso, si ellos inclusive tienen tres equipos titulares, con ese plantel que le han dado tuvo que haber sido dominador del torneo y no lo fue, tuvieron que haber aceptado un regalo en la última fecha para poder quedar en primer lugar. Este señor Espinel viene hablando desde ya días, pero nos habíamos quedado callados por el luto que todavía estamos viviendo, pero ya es demasiado con este señor llorón, con esas declaraciones que ha dado desacreditó el torneo y a la Liga misma, está tirando a la basura todo el esfuerzo de la directiva de la Liga Nacional, obviamente está tratando de influir en Said Martínez, quien creemos que será el árbitro del partido del miércoles, pero es un profesional y mundialista, no como él que a saber de que circo salió. Esperamos que Said pueda actuar de forma correcta como siempre lo ha hecho.

Siente que Eduardo Espinel está menospreciando el trabajo de la junta directiva y toda la temporada que ha hecho Marathón

No solamente eso, este payasito que a saber de dónde lo sacaron y que debería de tener más respeto para el fútbol hondureño, de hecho tiene una mejor plantilla que el de Troglio y no juega ni cerca de lo que Pedro tenía jugando al Olimpia, no solamente está menospreciando al Marathón y su afición, también a los demás equipos y junta directiva de la Liga Nacional, al Comisionado de la Liga, ha trapeado con todo mundo y no puede ser que esto quede impune, cuando vimos que Olimpia quedó en primer lugar porque le regalaron tres puntos sin presentarse un equipo, ¿dígame si no es sospechoso eso?. En cualquier otra Liga profesional eso sería un escándalo, pero nos hemos quedado callado, guardado el luto de nuestro presidente Orinson, pero ya no podemos seguir aguantado más, pero esas declaraciones sobrepasaron los límites, atreverse a decir de que se le perjudicó por favor.

El cabezazo de Henry Figueroa inclusive es penal, al Marathón nunca, nadie le ha regalado nadie y que Espinel venga a decir que le han regalado algo ya es el colmo, o alguien pone en cintura a este señor o nosotros tenemos que denunciarlo, es de muy mal gusto, la dirigencia del Olimpia merece nuestro respeto, tanto el presidente Villeda y Sebastián Pastor que son reconocidos dirigentes, pero me extraña que no le digan que se frene a Espinel con su boquita, se está llevando de encuentro a la Liga Nacional.

Mensaje final para la afición del Marathón

Lastimosamente todavía no tenemos el VAR en Honduras, con eso en el minuto 20 nos hubiésemos puesto 2-0 porque nos anularon un gol de forma incorrecta y sería más difícil, sabemos que Olimpia juega al pelotazo, no tiene juego colectivo y Marathón los supera ampliamente, el profe Lavallén ha demostrado que es un técnico de primer nivel, de categoría, estamos seguros de que vamos a obtener un resultado positivo el miércoles. Platicaremos con la junta directiva el poner buses .

¿Quién quedará al mando de la presidencia del Marathón? ¿Usted levanta la mano, Daniel?

Lo que hemos decidido es darle continuidad a este torneo sin mayor alteraciones, Marathón es una organización que camina bastante bien y cuando nos reunimos tomamos la decisión de concentrar todas nuestras energías y enfocarlos en campeonizar.

Ya a partir del jueves ya se estarán tomado decisiones para la sucesión presidencial que sin a lugar a dudas se tiene que dar, será una Asamblea la que va a determinar el que será el próximo presidente del Marathón.

¿Le gustaría tomar las riendas del equipo verde?

Mire soy presidente vitalicio, el cariño y la responsabilidad , la gente sabe que era de los más allegados a Orinson Amaya , se me fue un hermano y junto con él construimos varios planes, compartimos varios sueños, independiente de quién asuma la presidencia, el sello de Orinson siempre estará, por ahora hay que enfocarnos en el partido del miércoles.