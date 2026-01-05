Prensa deportiva reaccionó a la gran final ¿A quién colocan como campeón?

Gian Carlo Castañeda, de diario El Heraldo, describió como "electrizante" el primer choque por el título entre Marathón y Olimpia.
Oscar Funes elogió la final de ida por su intensidad y juego limpio, señalando que el fútbol hondureño necesita más espectáculos de este nivel. El comunicador agradeció a ambos equipos por salir a ganar y expresó su deseo de que el partido en Tegucigalpa sea igual de emocionante.
Gustavo Roca, de Diario Diez, señaló que Marathón no supo sacar provecho de su casa al empatar en un duelo muy reñido frente al Olimpia. Pese a ello, el periodista reconoció y agradeció el gran espectáculo que ofrecieron ambas escuadras.
ESPN Centroamérica también se sumó a las reacciones, destacando el vibrante empate 2-2 que dejó la final de ida disputada en San Pedro Sula.
Para Mauricio Kawas, el Olimpia se perfila como el gran favorito tras el empate, resaltando que el panorama favorece a los albos pese a sus ausencias. El periodista fue tajante al afirmar que el León regresa a Tegucigalpa con gran parte del título en la bolsa.
German Alvarado, periodista de diario La Prensa, opina que el Marathón tiene muy pocas opciones de dar la sorpresa y vencer al Olimpia en el partido decisivo por el campeonato.
Nohelia León subrayó que el Olimpia vuelve a la capital con media copa asegurada, mientras que el Marathón deberá jugar con un carácter y determinación excepcionales si aspira a quedarse con el título.
Por otro lado, el periodista Fredy Nuila resaltó las polémicas palabras del técnico Eduardo Espinel al finalizar el juego: "No me ayuden, pero no me perjudiquen".
Claudia Torres, de Diario Diez, resaltó que la entrada de Rubilio Castillo fue clave, pues su aporte desde la banca resultó decisivo para que Marathón rescatara el empate.
Portada de Diez con el titular: "Final sin tregua".
Portada de Once Deportes: "Final de locos en San Pedro Sula: Marathón y Olimpia empataron 2-2 y todo se define el miércoles".
Bebeto Flores calificó el encuentro como un juego aceptable y lleno de coraje, señalando el gol anulado a Figueroa como la mayor polémica del árbitro Salgado. Además, recordó que la final se definirá este miércoles con el Olimpia como local en Tegucigalpa.
En TDTV destacaron la labor del 'Chelito' Martínez en el primer asalto por el título, calificándolo como el "MVP silencioso" del Marathón.
El portal Fútbol de Centroamérica resaltó la actuación de Alexy Vega, quien se convirtió en una verdadera pesadilla para la zaga del Olimpia, especialmente durante el primer tiempo.
Tigo Sports Honduras: "Día de emociones en el Olímpico".
Deportes TVC describió el encuentro como un "partidazo vibrante" tras el emocionante empate 2-2 entre Marathón y Olimpia en el Estadio Olímpico.