Rubilio Castillo sobre su gol salvador: "Pudimos haber ganado al último minuto"

San Pedro Sula, Honduras.- Román Rubilio Castillo salió del banco de suplentes para convertirse en el salvador del Marathón y rescatar el empate 2-2 contra el Olimpia en el primer partido de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Un minuto le bastó al delantero hondureño para frustrar a una de sus víctimas favoritas. Rubilio entró a la cancha en el 76' y en el 77' fusiló a Edrick Menjívar con un derechazo inatajable para desatar el delirio de los hinchas verdolagas en el estadio Olímpico Metropolitano.

A sus 34 años, Castillo Álvarez se mantiene más vigente que nunca. En declaraciones a TVC, se mostró feliz por el gol, pero lamentó el empate y no pierde la ilusión de salir campeón con el Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, un escenario que conoce muy bien.

Reacciones de Roruca

Su gol salvador: "Muy contento por el gol, logramos rescatar el resultado, sabíamos que no iba a ser fácil, un Olimpia que vino a hacer su partido, nos vamos con esa sensación de que lo pudimos haber ganado al último minuto, pero faltan 90 minutos más. Fue importante poder sacar el empate para la tranquilidad de nosotros, estamos confiando en Dios de que vamos a ir a Tegucigalpa a tratar de hacer un buen partido y poder alcanzar el objetivo que queremos". Entró de cambio y marcó el gol del empate 2-2: "Cuando ingreso íbamos cayendo 1-2, lo que el profesor me dijo fue que pasara al ataque, movimos las piezas en el terreno de juego, sabíamos que se nos iban a facilitar más los espacios porque estábamos obligados a ir al ataque, ya con dos delanteros teníamos más presencia en el área, tratar de generar los espacios y gracias a Dios pudimos lograr el empate, contribuir con el equipo y vamos con cabeza arriba a Tegucigalpa".