Lavallén asegura que Marathón no le teme a Olimpia en Tegucigalpa y responde a polémica de Espinel

Pablo Lavallén , entrenador de Marathón , ofreció sus impresiones en conferencia de prensa tras el partido, destacando los momentos claves del encuentro y la actuación de su equipo ante los dirigidos por Eduardo Espinel en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón y Olimpia disputaron la final de ida del Torneo Apertura 2035 de la Liga Nacional , un duelo que terminó 2-2 y que deja la definición pendiente para la vuelta en Tegucigalpa.

El técnico argentino analizó cómo vivió la final de ida, la forma en que jugó Marathón y si el empate le deja un sabor amargo. Además, resaltó la importancia de la tecnología en el fútbol hondureño, en referencia al gol anulado a su equipo que, pese a haber ingresado al arco, fue invalidado por un fuera de juego que terminó con el balón saliendo por la malla.

Bueno, esa es tu apreciación. Nosotros intentamos jugar igual. Cuando al rival le hacen un gol, por lo general sale a buscar el empate y presiona, y te lanza. Es a veces acomodarse al juego que te está proponiendo tu rival. Nosotros intentamos jugar de la misma manera. A veces nos sale un poquito mejor, a veces tenemos partidos más difíciles, y estamos jugando una final. No es un partido cualquiera. Es el primer partido que empatamos con Olimpia. Habíamos ganado uno, habíamos perdido otro. Está todo muy parejo.

Creo que vimos que se conformó con el resultado, pero se vio en la cancha que Marathón se conformó con lo que ya había logrado.

Yo creo que Marathón desaprovechó una muy buena oportunidad para irse con una bonita ventaja, aunque sea mínima, de cara a cerrar un partido complicado en Tegucigalpa. ¿Qué dejó de hacer Marathón después de ese primer gol?

No, mucho mensaje no se puede dar. Recibís un gol, vos afuera de la cancha, simplemente tratar de arriesgar un poquito más, poniendo otro delantero, como fue el ingreso de Rudillo, resignando un poco la forma de jugar. Pero bueno, son escenarios que teníamos previstos, que sabíamos que podíamos pasar. Gracias a Dios, Rudillo entró y escribió, y emparejó el resultado. Así que estamos como empezamos.

Cuando reciben el segundo gol, ¿cuál fue el mensaje que le dieron a los jugadores para que no se quedaran moralmente, y lograran el empate?

Bueno, buenas noches. No, fue un partido parejo, una final. En las finales siempre los pequeños detalles cuentan. Hubo momentos en donde nosotros estuvimos bien, prevaleciendo en el juego. Hubo momentos en donde Olimpia también, con el juego largo, nos complicó. Pero es una final, vamos 0 a 0, o 2 a 2, como quieran poner, y quedan 90 minutos todavía. Sabíamos que el resultado que fuera no se iba a definir hoy; esto se define el miércoles.

¿En un momento Marathón tomó la pelota en el control del partido? ¿Qué tanto le duele o qué tanto puede resentir Marathón en no ser categórico para lo que tiene la pelota?

Tener la pelota es una forma de jugar. Nosotros apostamos por esa forma de jugar. El rival, por ahí, apuesta por otra. Pero hay momentos en que la vas a tener y la tenés que tratar de utilizar lo mejor posible, tratar de generar situaciones de gol. A veces, cuando el rival te plantea un 4-4-2 defendiendo todo en su mitad de cancha, es complicado entrar. Es la verdad, nos pasa a todos los equipos. No reniego de las formas en las que jugamos, al contrario, estoy orgulloso de la forma en que jugamos. Hay partidos en que el rival se defiende muy bien y te cuesta más entrar. Y hay partidos en donde podés abrir el marcador y aprovechar los espacios. Hoy, lamentablemente, hubo una jugada que fue muy controversial: la del gol de Figueroa, que después terminaron cobrando por fuera de juego y se rompe la red. Bueno, no importa. Pero tuvimos algunas situaciones en donde pudimos ampliar el marcador. Lamentablemente no lo pudimos hacer y estamos en tablas, como se dice.

¿Se cumplió su temor de que Marathón no jugara bien hoy, que no fuera tan dominante, tan intenso, como lo hizo en las vueltas regulares? ¿O realmente hay que darle méritos al rival?

No, yo no tengo temores. El equipo jugó como jugó. Para mí, jugó bien. Es una final. No íbamos a ganar 5-0, ni tampoco Olimpia ganó 5-0, como para decir que fueron superiores. Terminamos 2-2, abrimos nosotros, empataron, se fueron arriba. Le podríamos preguntar a los rivales si desperdiciaron la oportunidad de ir ganando. Pero bueno, estos muchachos duran 90 minutos de ida y 90 de vuelta. Lo que pasa en el intervalo, a los 30, a los 45, a los 60, a los 90, no existe. Acá lo único que importa es cómo terminamos en los 180. Nada más.

La estadística en Recursos está para romperse. Son 18 partidos que Marathón no gana en toda la ciudad de Tegucigalpa desde 2007. ¿Cómo afronta este tipo de estadísticas? ¿Cómo lo afronta el equipo?

La estadística, como el equipo, está para romperse.

La vuelta, ¿cómo la analiza?

Es igual que acá. Hoy supuestamente teníamos la ventaja por ser locales. Así que ahora la ventaja la tendrán ellos. Vamos a ver si salen a proponer como salimos a proponer nosotros.

¿Cómo se prepara ese partido para las próximas 72 horas, ya que parece que Olimpia quería ganar sí o sí y eso lo demostró en los últimos minutos? Hubo un desgaste mayor y ahora les toca llegar a Tegucigalpa. El profesor o el director técnico de Olimpia hablaba de que no los ayudaran, pero que tampoco los perjudicaran, y que aún el mismo comisionado le había dicho que el torneo se había hecho para que Olimpia no ganara. ¿Cómo toma usted esas palabras?

Yo no voy a opinar de lo que diga el entrenador de Olimpia. Yo opino de mi equipo y me centro en tenerlos a todos disponibles para el miércoles y presentarme a hacer un buen partido entre Tegucigalpa y ganar, y tratar de levantar la copa. Lo demás no me interesa.

Profe, en los primeros 25 minutos Marathón tuvo la manija del partido. De hecho, estaba ganando hasta ese momento a Alexy Vega en el uno contra uno, desequilibrante por completo. ¿Qué pasó sobre todo con ese jugador en la etapa de complemento? Por momentos se escondió, lo cambió de banda en la etapa de complemento. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Alexy Vega?

Para mí no se escondió. De hecho, en los primeros minutos del segundo tiempo, minuto 10, 15, tuvo mano a mano con Menjívar. Los rivales juegan, muchachos. Alexy es un jugador muy desequilibrante. Lo marcaron mucho, le pegaron mucho. Un jugador le hizo cuatro faltas en los primeros 25 minutos. Pero bueno, tenemos que luchar contra todo. Y yo cuando digo que tenemos que ganar, no solamente es lo que está adentro de la cancha, sino todo lo que es el entorno de esta liga. Hay que salir y pelear contra todo. Lamentablemente, me amonestaron porque pedía que se revisara la reiteración de falta: en el segundo gol de Arboleda, Mulet empujó por detrás a Damin. Minutos atrás Sacaza había hecho la misma jugada y le cobraron falta. Entonces, vamos a tener que luchar contra todo. Y digo lamentablemente porque esto no tendría que pasar si, como en toda la liga del mundo, hubiera tecnología. Pero acá parece que no la quieren traer, por algo no la quieren traer. A alguien le favorecerá. Saquen sus propias conclusiones.