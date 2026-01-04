Marathón vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite la final del fútbol de Honduras en directo

San Pedro Sula, Honduras.- Este domingo, el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula será el escenario de la final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, donde Olimpia y Marathón volverán a verse las caras en una serie cargada de historia, presión y ambición.

El conjunto albo parte como el gran favorito, respaldado por su amplia experiencia en este tipo de instancias. Cuando se trata de finales, Olimpia casi nunca falla, y sus números lo confirman. El León va en busca de su título número 40, una cifra que refleja su hegemonía en el fútbol hondureño.

La plantilla merengue cuenta con jugadores acostumbrados a levantar trofeos. Yustin Arboleda, Edrick Menjívar y Michaell Chirinos suman nueve campeonatos cada uno, los mismos que ha conquistado Marathón en sus más de 100 años de historia. A ellos se suma el veterano Jerry Bengtson, quien ya acumula 10 títulos en su carrera y buscará ampliar su legado con uno más.

En contraste, el Marathón de Pablo Lavallén afronta la final con menos recorrido en este tipo de partidos. La mayoría de sus futbolistas disputarán su primera final de Liga Nacional, con el sueño intacto de conquistar una estrella que se le ha negado al club desde el Clausura 2018, cuando fue campeón bajo la dirección del argentino Héctor Vargas.

No obstante, el conjunto verdolaga también cuenta con referentes de peso. André Orellana es el más experimentado, con seis campeonatos en su carrera, todos logrados con Olimpia. Rubilio Castillo suma cinco títulos, obtenidos con Motagua, mientras que el defensor central Henry Figueroa conquistó cuatro campeonatos durante su etapa con el Ciclón Azul.

Para Marathón, el reto será romper esquemas, competir con inteligencia y aprovechar su condición de local para mantenerse con vida en la serie. La ilusión de alcanzar la décima copa sigue intacta.

En el bando olimpista, además del objetivo colectivo, hay metas individuales en juego. Jerry Bengtson y Michaell Chirinos tienen la oportunidad de seguir escribiendo su nombre en la historia del club y, de lograr el bicampeonato bajo el mando de Eduardo Espinel, podrían igualar a Boniek García en la lista de jugadores con más títulos únicamente con la camisa del Olimpia.

Boniek conquistó 10 campeonatos y ocupa el sexto lugar histórico. Por encima de él aparecen Brayan Beckeles y Noel Valladares con 11, Reynaldo Tilguath y Wilmer Velásquez con 12, y en la cima, como una figura inalcanzable, el exguardameta Donis Escober, auténtica leyenda blanca.

La mesa está servida para una final que promete emociones, historia y un primer capítulo decisivo en San Pedro Sula.