Lavallén rompe el silencio y se refiere al castigo, goleada a Real España y futuro en Marathón

El timonel dice que no se puede competir contra chequeras, que los desnudan y la goleada no está lejos de la realidad. El estratega del Monstruo cree que van a mejorar en lo que resta del torneo ya que han tenido muchos altibajos.

San Pedro Sula, Honduras .- Pablo Lavallén , entrenador de Marathón rompió el silencio sobre su castigo tras la polémica en el clásico sampedrano. El argentino también se pronunció sobre la goleada que recibió Real España en la Champions de Concacaf frente a Los Ángeles FC.

"Estamos para eso, para buscar lo que se nos escapó el semestre pasado y para llegar lo más arriba posible", comentó Lavallén a Diario El Heraldo

- Entrevista-

Después de todo lo que después de todo lo que ha pasado, ¿Cómo se ha vivido este tipo de partido ya desde casa?

No, tranquilo, sabiendo de que cuando uno hace un reclamo lo hace con argumentos, sigo sosteniendo que los fallos fueron en contra el equipo y bueno, a seguir mejorando en todos los sentidos y tratando de hacer nuestro trabajo, lógicamente, de lunes a viernes o lunes a sábado y después, bueno, este mirar el equipo por la televisión mientras tanto, pero bueno, contento con lo que con lo que el equipo va de a poco logrando.

¿Ha sentido el respaldo de la directiva, sus jugadores y también de mucha prensa?

He sentido el respaldo del club, que si eso siempre es muy importante. Lógicamente de los jugadores, de los de la dirigencia. Me gusta también que la prensa ponga el ojo en todo ese tipo de situaciones porque eso nos va a hacer mejorar a todos cuando hay más control, siempre hay más exigencia de los protagonistas y bueno, ahí es donde se mejora.

Después de un subcampeonato, un torneo prácticamente casi de ensueño para Marathón, el inicio ha sido un poco complicado. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Es cansancio? ¿Es parte de que no hubo pretemporada?

Sí, es eso. Nosotros el semestre pasado hablamos con los jugadores, tuvimos 40 días de pretemporada, donde hicimos amistosos, donde corregimos errores. Si bien ahora ellos saben cuál es la forma de jugar, porque ya hace un semestre estamos aquí en el club. El hecho de haber terminado una final, dar unos días de vacaciones y entrenar cinco días para para arrancar y la verdad no nos agarró en buen nivel. Hasta este lunes habíamos tenido una semana de entrenamiento sin contar esos cinco días donde se volvió a iniciar el torneo, eso fue una reacondicionamiento físico nada más y ya empezamos a competir, y después tuvimos una semana larga, que ahí sí entrenamos seis días. Con los jugadores que se sumaron también coordinar algún tipo de movimientos y de trabajo muy difícil porque lógicamente el tiempo no es el adecuado, pero bueno, estamos, la mayoría de los equipos en la misma situación y por eso los partidos también salen más trabados.

Los fichajes no están respondiendo, cree que le falta adaptación tanto a Chuy como como Brayan Moya, ¿lo considera así?

No, yo creo que a poco están respondiendo, creo que es el que más ha jugado, cuando ha entrado ha sido un revulsivo, es un jugador muy rápido con buena técnica. Tuvo un gol anulado, tuvo el otro día también una situación de gol claro con Platense. Ha tenido situaciones donde nos falta estar un poquito más certeros a la hora de definir. Yo estoy contento con Chuy Pérez, con Brayan, con Maylor, con Axel Alvarado que han llegado. Lógicamente esto no es mágico, esto es de trabajar, trabajar y seguramente ahora en un tiempo ya se empezarán a ver la mejor la mejor versión del equipo.

Su contrato también ya está por expirar. ¿Hay negociaciones? ¿Han habido pláticas para poder extender ese contrato?

No, no, todavía no hemos hablado nada.

¿Se quiere quedar?

Nosotros estamos pensando solamente en trabajar, en sacar el mejor provecho a al esfuerzo que ha hecho el club para para sostener el plantel y para incorporar buenos futbolista a mi criterio. En estar siempre en los primeros puestos de la tabla general y después lógicamente llegar a entre los seis primeros para para disputar el torneo, pero siempre enfocado en eso, seguramente esas charlas quedarán para más adelante.

Profe, ¿y para qué está marathón este campeonato? ¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado?

Los objetivos son conseguir lo que nos faltó el torneo anterior. Si bien no hemos empezado en la mejor versión, sabemos que es un torneo largo y creemos que bueno, que a veces hasta entrando entre los seis, uno tiene después en los playoffs tiene la misma posibilidad de que el que salió primero. La verdad, son partidos mata a mata. Y creo que nosotros hemos hecho un una buena triangular. No sé si se terminará que sea esa triangular o otro tipo de cruce en los playoffs. Pero estamos para eso, para buscar lo que se nos escapó el semestre pasado y para llegar lo más arriba posible para tratar de estar clasificado a una Copa Internacional.