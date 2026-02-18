Anuncian inesperado cambio para el clásico Olimpia vs Motagua en Liga Nacional

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, tal como estaba previsto, pero ahora se jugará a las 6:00 PM. El choque originalmente había sido programado para las 5:15 PM.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional oficializó ayer la séptima jornada del torneo Clausura y el partido más atractivo de la cartelera sufrió un cambio en su horario. Se trata del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua , duelo que cerrará la fecha.

El resto de combates se mantiene como se definió desde la elaboración del calendario. El viernes a las 7:00 PM, Real España recibirá a Lobos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

El sábado, Marathón visitará a Potros en el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa (5:15 PM) y CD Choloma recibirá a Victoria en el Rubén Deras (7:30 PM). El primero de los dos duelos dominicales tendrá lugar en el Excélsior de Puerto Cortés, en donde Platense enfrentará a Juticalpa a partir de las 3:00 PM.

De momento, La Máquina de Jeaustin Campos lidera la tabla de posiciones del campeonato con 14 puntos, sacándole cinco de ventaja al segundo, Motagua.