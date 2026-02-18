  1. Inicio
  2. · Deportes

Anuncian inesperado cambio para el clásico Olimpia vs Motagua en Liga Nacional

El encuentro que se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés ha sufrido un cambio de horario

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 15:35
Anuncian inesperado cambio para el clásico Olimpia vs Motagua en Liga Nacional

Albos y Azules protagonizarán una nueva edición del clásico capitalino.

Foto: Olimpia.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional oficializó ayer la séptima jornada del torneo Clausura y el partido más atractivo de la cartelera sufrió un cambio en su horario. Se trata del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, duelo que cerrará la fecha.

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, tal como estaba previsto, pero ahora se jugará a las 6:00 PM. El choque originalmente había sido programado para las 5:15 PM.

Bella olanchana y esposa de futbolista hondureño enamora en redes: así es su vida en Estados Unidos

El resto de combates se mantiene como se definió desde la elaboración del calendario. El viernes a las 7:00 PM, Real España recibirá a Lobos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

El sábado, Marathón visitará a Potros en el Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa (5:15 PM) y CD Choloma recibirá a Victoria en el Rubén Deras (7:30 PM). El primero de los dos duelos dominicales tendrá lugar en el Excélsior de Puerto Cortés, en donde Platense enfrentará a Juticalpa a partir de las 3:00 PM.

De momento, La Máquina de Jeaustin Campos lidera la tabla de posiciones del campeonato con 14 puntos, sacándole cinco de ventaja al segundo, Motagua.

El hondureño Kervin Arriaga recibe castigo severo tras ser expulsado en La Liga de España

Así se jugará la jornada 7

Viernes 20 de febrero

7:00 PM Real España vs Lobos UPNFM - Estadio Morazán

Sábado 21 de febrero

5:15 PM Olancho FC vs Marathón - Estadio Juan Ramón Brevé

Vargas7:30 PM CD Choloma vs Victoria - Estadio Rubén Deras

Domingo 22 de febrero

3:00 PM Platense vs Juticalpa FC - Estadio Excélsior

6:00 PM Olimpia vs Motagua - Estadio Nacional Chelato Uclés.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias