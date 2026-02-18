Presentan plan tecnológico para modernizar el transporte público del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) presentó el proyecto de modernización del transporte urbano de Tegucigalpa, una iniciativa que promete transformar la operación de unas 500 unidades mediante la incorporación de tecnología, recaudo electrónico y sistemas de monitoreo en tiempo real.
El anuncio se realizó en un evento con la participación de autoridades municipales, representantes del sector transporte y funcionarios del Gobierno, en medio de una creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y eficiencia en el servicio.
“El objetivo es que la gente se monte en el bus con una tarjeta de prepago y eliminemos el efectivo en las unidades. Eso impacta directamente en la seguridad, porque reduce los asaltos y mejora el control del servicio para beneficio del usuario”, afirmó el alcalde Juan Diego Zelaya.
El proyecto será ejecutado en alianza con el consorcio Inversiones Múltiples y de Transporte S.A. (INVERMUT) y su operador tecnológico Grupo Visión, responsables de implementar el sistema integral que incluye recaudo electrónico y monitoreo centralizado.
Entre los componentes anunciados figuran el Sistema de Información al Usuario (SIU), el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), cámaras de videovigilancia, GPS y un Centro de Monitoreo y Control que permitirá supervisar en tiempo real los recorridos y la operación de las unidades.
“La unidad va a tener GPS, cámaras y videovigilancia conectada a una central. Esto nos permitirá reaccionar ante cualquier incidente y coordinar con la Policía y el Ministerio de Seguridad para proteger al usuario”, detalló el edil capitalino.
Durante la presentación se realizó una demostración en vivo de un autobús equipado con la nueva tecnología, enlazado al centro de control, para mostrar la capacidad de seguimiento permanente.
Según lo expuesto, el sistema permitirá conocer ubicación exacta, tiempos de espera y cumplimiento de rutas, datos que podrían facilitar la planificación del viaje para miles de usuarios que dependen diariamente del transporte colectivo.
“Esto es un trabajo en equipo con los transportistas, con tránsito y con la Policía. No es un esfuerzo aislado. Estamos construyendo un modelo que funcione y que realmente dignifique el transporte público en la ciudad”, sostuvo Zelaya.
El plan contempla una incorporación progresiva de alrededor de 500 nuevas unidades a partir de 2027, aunque las autoridades señalaron que algunas fases podrían ejecutarse antes, dependiendo de los procesos de adquisición y ajustes técnicos.
El alcalde aseguró que el sistema de recaudo electrónico no implicará un cobro adicional para los pasajeros.
“De la misma tarifa que paga la gente debe salir un porcentaje para tecnificar el sistema. Como decimos aquí, del mismo cuero salen las correas. No se trata de subir el pasaje, sino de administrarlo mejor”, puntualizó.
En el acto también participó el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, quien calificó la iniciativa como un primer paso hacia una transformación estructural del sistema.
“Vamos satisfechos porque es una iniciativa del sector transporte de querer mejorar las condiciones al usuario. Hay voluntad política y acompañamiento institucional para que esta modernización no se quede solo en discurso”, manifestó Maldonado.
El funcionario señaló que el reto será garantizar la supervisión y el cumplimiento de las medidas anunciadas, en un sector que históricamente ha enfrentado problemas de informalidad, inseguridad y débil fiscalización.
Por su parte, el empresario del transporte Blas Ramos consideró que la propuesta tecnológica es viable para el contexto capitalino. “Es una iniciativa interesante y tecnológica, aplicable a lo nuestro. Vemos autoridades comprometidas buscando soluciones en un tema integral e interinstitucional, y eso nos da confianza en que ahora sí podemos avanzar”, expresó.
Aunque el proyecto fue presentado como un avance significativo, su implementación dependerá de la coordinación entre municipalidad, concesionarios y entes reguladores, así como de la capacidad financiera para renovar la flota.