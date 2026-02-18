Presentan plan tecnológico para modernizar el transporte público del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) presentó el proyecto de modernización del transporte urbano de Tegucigalpa, una iniciativa que promete transformar la operación de unas 500 unidades mediante la incorporación de tecnología, recaudo electrónico y sistemas de monitoreo en tiempo real.

El anuncio se realizó en un evento con la participación de autoridades municipales, representantes del sector transporte y funcionarios del Gobierno, en medio de una creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y eficiencia en el servicio.

“El objetivo es que la gente se monte en el bus con una tarjeta de prepago y eliminemos el efectivo en las unidades. Eso impacta directamente en la seguridad, porque reduce los asaltos y mejora el control del servicio para beneficio del usuario”, afirmó el alcalde Juan Diego Zelaya.

El proyecto será ejecutado en alianza con el consorcio Inversiones Múltiples y de Transporte S.A. (INVERMUT) y su operador tecnológico Grupo Visión, responsables de implementar el sistema integral que incluye recaudo electrónico y monitoreo centralizado.

Entre los componentes anunciados figuran el Sistema de Información al Usuario (SIU), el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), cámaras de videovigilancia, GPS y un Centro de Monitoreo y Control que permitirá supervisar en tiempo real los recorridos y la operación de las unidades.

“La unidad va a tener GPS, cámaras y videovigilancia conectada a una central. Esto nos permitirá reaccionar ante cualquier incidente y coordinar con la Policía y el Ministerio de Seguridad para proteger al usuario”, detalló el edil capitalino.

Durante la presentación se realizó una demostración en vivo de un autobús equipado con la nueva tecnología, enlazado al centro de control, para mostrar la capacidad de seguimiento permanente.