Choques y robos deterioran polines viales del centro histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El orden y la educación vial en Tegucigalpa se han convertido en uno de los aspectos más necesarios —y a la vez más difíciles de mantener— para garantizar la movilidad y el desarrollo urbano en la capital. Con el fin de mejorar el control vehicular y peatonal en el centro histórico, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) instaló en 2024 los característicos bolardos, postes diseñados para delimitar espacios y evitar el ingreso de vehículos donde no corresponde. No obstante, EL HERALDO constató que varios de estos dispositivos se encuentran dañados, parcialmente caídos o han desaparecido por completo en distintos tramos de los 1.3 kilómetros de la transitada avenida Cervantes y en otros sectores del centro histórico. Esta situación debilita los esfuerzos por mantener el orden vial en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Según Marco Méndez, gerente de Orden Público de la Alcaldía, la ausencia de los señalizadores viales es causada por conductores que chocan y los constantes robos de los bolardos. "Los bolardos o polines dividen el acceso del peatón y de los vehículos, algunos han sido dañados por las personas que van conduciendo su vehículo por los buses, pero muchas veces se los han sido robados", aseguró. Además explicó que, los robos y choques se volvieron una incidencia común que continuamente trata de ser resuelta por la municipalidad "Ya van dos o tres ocasiones que la alcaldía vuelve a poner todos los postes de orden vía, y nuevamente se los roban todos", reveló.

Medidas de seguridad

Ante los constantes choques y robos, EL HERALDO se movilizó a la avenida Cervantes, lugar del centro histórico que registra la mayor cantidad de espacios vacíos donde un día pertenecieron los bolardos. "Se tuvo que poner a dos policías municipales a tiempo completo los siete días de la semana para proteger el sector de los robos, y eso también genera un costo grande a la alcaldía", aseveró Mendez. "La alcaldía tiene buenas intenciones al remodelar, decorar e intentar mantener el centro histórico bonito, invito a la población a visitar la bonita avenida Cervantes y cuidar lo que se está haciendo en la capital, pero es trabajo de todos cuidar la ciudad", finalizó.

Mejoras