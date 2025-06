Destruyen y roban tubos de la avenida Cervantes en Tegucigalpa

“Tenemos que cuidar nuestros bienes. Además, hay leyes que las autoridades deben aplicar para proteger lugares como estos, que forman parte del centro histórico de la capital”, expuso Pedro Calix, pastor de una iglesia ubicada en la avenida Cervantes.

“Al frente de esta iglesia destruyeron unas lámparas. Me comprometí a repararlas; sin embargo, he ido cinco veces a la Alcaldía y no me atienden para poder ayudar a restaurarlas”, dijo el entrevistado.

Calix manifestó que las autoridades municipales tampoco muestran interés en cuidar estos bienes. Aunque hay policías municipales, estos no actúan contra el delito.

“Imagínese en mi caso: voy a la Alcaldía para que me entreguen esa lámpara y poder repararla, pero no encuentro a nadie responsable”, amplió el ciudadano.

Debido a la falta de estos bolardos, motociclistas y vehículos circulan por la zona peatonal sin importar el desorden que se genera ni el peligro que enfrentan los peatones.