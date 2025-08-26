Resanadas y pintadas 32 fachadas históricas de la avenida Cervantes de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) impulsa desde 2024 el proyecto “Dándole Color a la Ciudad”, una iniciativa destinada a rescatar y embellecer la arquitectura colonial de la capital.

El programa busca no solo pintar, sino restaurar fachadas de viviendas particulares y edificios patrimoniales y está a cargo de la Gerencia de Turismo en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico.

Según las autoridades, el objetivo principal es conservar el patrimonio histórico y cultural de Tegucigalpa y Comayagüela, al tiempo que se generan espacios más atractivos para los habitantes y los visitantes nacionales e internacionales.

Hasta la fecha, se han intervenido 32 inmuebles, incluyendo edificios emblemáticos como la Biblioteca Nacional Juan Ramón Bonilla, la Iglesia Catedral San Miguel de Arcángel y el Museo del Hombre.