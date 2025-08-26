Resanadas y pintadas 32 fachadas históricas de la avenida Cervantes de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) impulsa desde 2024 el proyecto “Dándole Color a la Ciudad”, una iniciativa destinada a rescatar y embellecer la arquitectura colonial de la capital.
El programa busca no solo pintar, sino restaurar fachadas de viviendas particulares y edificios patrimoniales y está a cargo de la Gerencia de Turismo en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico.
Según las autoridades, el objetivo principal es conservar el patrimonio histórico y cultural de Tegucigalpa y Comayagüela, al tiempo que se generan espacios más atractivos para los habitantes y los visitantes nacionales e internacionales.
Hasta la fecha, se han intervenido 32 inmuebles, incluyendo edificios emblemáticos como la Biblioteca Nacional Juan Ramón Bonilla, la Iglesia Catedral San Miguel de Arcángel y el Museo del Hombre.
La intervención abarca varias cuadras de la Avenida Miguel de Cervantes, siguiendo una paleta de colores autorizada que respeta la normativa patrimonial y los tonos históricos y coloniales propios de la zona.
La autoridades consideraron también que los trabajos buscan fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia de los ciudadanos y fomentar el turismo.
En estas obras participan unas 20 personas, entre coordinadores, ingenieros, arquitectos, pintores y personal operativo.
“Recuperar estos espacios no solo es cuestión de estética, sino de preservar nuestra historia y dinamizar la vida de la ciudad”, comentó uno de los supervisores del proyecto.