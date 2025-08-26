  1. Inicio
Resanadas y pintadas 32 fachadas históricas de la avenida Cervantes de Tegucigalpa

Fachadas del Centro Histórico recuperan su esplendor con “Dándole Color a la Ciudad”, iniciativa que busca resaltar la arquitectura colonial.

  • 26 de agosto de 2025 a las 00:26
El proyecto municipal transforma calles del Centro Histórico, rescatando inmuebles emblemáticos y fortaleciendo la identidad cultural local.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) impulsa desde 2024 el proyecto “Dándole Color a la Ciudad”, una iniciativa destinada a rescatar y embellecer la arquitectura colonial de la capital.

El programa busca no solo pintar, sino restaurar fachadas de viviendas particulares y edificios patrimoniales y está a cargo de la Gerencia de Turismo en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico.

Según las autoridades, el objetivo principal es conservar el patrimonio histórico y cultural de Tegucigalpa y Comayagüela, al tiempo que se generan espacios más atractivos para los habitantes y los visitantes nacionales e internacionales.

Hasta la fecha, se han intervenido 32 inmuebles, incluyendo edificios emblemáticos como la Biblioteca Nacional Juan Ramón Bonilla, la Iglesia Catedral San Miguel de Arcángel y el Museo del Hombre.

Avanza restauración patrimonial de 33 casas del centro histórico de Tegucigalpa

La intervención abarca varias cuadras de la Avenida Miguel de Cervantes, siguiendo una paleta de colores autorizada que respeta la normativa patrimonial y los tonos históricos y coloniales propios de la zona.

La autoridades consideraron también que los trabajos buscan fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia de los ciudadanos y fomentar el turismo.

La avenida Cervantes cambiará de rostro dentro de tres meses

En estas obras participan unas 20 personas, entre coordinadores, ingenieros, arquitectos, pintores y personal operativo.

“Recuperar estos espacios no solo es cuestión de estética, sino de preservar nuestra historia y dinamizar la vida de la ciudad”, comentó uno de los supervisores del proyecto.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

