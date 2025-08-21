El icónico negocio Chinda Díaz reabre este viernes en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Después de un mes del voraz incendio que consumió parte del edificio donde funcionaba, este viernes 21 de agosto reabre el tradicional negocio Chinda Díaz, uno de los puntos más emblemáticos del centro histórico de Tegucigalpa.
“Nos ubicaremos en el edificio Midence Soto, justo frente a la catedral San Miguel Arcángel. Hay unos locales a la orilla de la calle y en uno de esos estaremos nosotros”, explicó Dennis Nájera, propietario del negocio Chinda Díaz.
El emprendedor destacó que con la reapertura buscan rescatar una parte importante de la tradición gastronómica y cultural de la capital. “El objetivo es retomar lo que se perdió y no dejar que la tradición se pierda en la ciudad”, manifestó.
El incendio ocurrido el pasado 22 de julio afectó a ocho locales del inmueble. Según Nájera, en ese momento tenía cuatro negocios en funcionamiento dentro del edificio.
“Entre ellos uno de venta de telefonía y computadoras. También otro puesto de venta de plástico al por mayor y también Carnitas Chinda Díaz, que esta última la íbamos a comenzar el jueves; el martes 22 de julio se quemó y nosotros íbamos empezar el jueves”, recordó.
Nájera aseguró que las pérdidas fueron millonarias. “Solo en mis cuatro negocios hubo pérdidas de alrededor de 3.2 millones de lempiras”, declaró a EL HERALDO.
Pese a las dificultades económicas, la decisión de retomar operaciones fue inmediata. Nájera confirmó que este viernes abrirán nuevamente bajo la marca Chinda Díaz, pero en un local fuera del edificio siniestrado.
El nuevo espacio estará especializado en la venta de productos tradicionales y de nostalgia, característicos del sabor hondureño. “Como hacer nacatamales, tustacas, quesadillas, burritos de chicharrón sencillas. Cuando le hablo de todo esto es que son productores especiales de calidad”, expresó Nájera.
Además, los clientes podrán encontrar pinol, horchata en polvo, cocoa en polvo, miel, rosquillas de cuajada y de quesillo, entre otros artículos que han formado parte de la identidad culinaria del país.
Sobre la restauración del inmueble afectado, el empresario aseguró que hasta el momento no hay información oficial. “La Alcaldía no nos ha comunicado nada, creo que hoy iban a una reunión los propietarios de los inmuebles, pero como éramos arrendatarios nosotros no sabemos mucho”, comentó.
De acuerdo con lo previsto, las ventas de productos comenzarían este viernes a partir de las 8:00 de la mañana en el nuevo local, ubicado a un costado del edificio Midence Soto, frente a la catedral San Miguel Arcángel.
Es de recordar que el icónico edificio conocido como Chinda Díaz, uno de los referentes más emblemáticos del comercio en el centro de la capital, fue consumido el pasado 22 de julio por un incendio que redujo a cenizas ocho negocios, dejando a decenas de familias afectadas.