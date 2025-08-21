El icónico negocio Chinda Díaz reabre este viernes en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Después de un mes del voraz incendio que consumió parte del edificio donde funcionaba, este viernes 21 de agosto reabre el tradicional negocio Chinda Díaz, uno de los puntos más emblemáticos del centro histórico de Tegucigalpa.

“Nos ubicaremos en el edificio Midence Soto, justo frente a la catedral San Miguel Arcángel. Hay unos locales a la orilla de la calle y en uno de esos estaremos nosotros”, explicó Dennis Nájera, propietario del negocio Chinda Díaz.

El emprendedor destacó que con la reapertura buscan rescatar una parte importante de la tradición gastronómica y cultural de la capital. “El objetivo es retomar lo que se perdió y no dejar que la tradición se pierda en la ciudad”, manifestó.

El incendio ocurrido el pasado 22 de julio afectó a ocho locales del inmueble. Según Nájera, en ese momento tenía cuatro negocios en funcionamiento dentro del edificio.

“Entre ellos uno de venta de telefonía y computadoras. También otro puesto de venta de plástico al por mayor y también Carnitas Chinda Díaz, que esta última la íbamos a comenzar el jueves; el martes 22 de julio se quemó y nosotros íbamos empezar el jueves”, recordó.