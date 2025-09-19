Promesa incumplida: el cableado subterráneo en la avenida Cervantes sigue pendiente

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de la promesa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la obra de revitalización de la avenida Cervantes no se completó en su totalidad, quedando pendiente la instalación de cableado eléctrico y de telecomunicaciones subterráneas que el alcalde, Jorge Aldana, había prometido desde el inicio del proyecto.
“Hace falta, sin embargo, hay que reconocer que todas las casas, toda la estructura que comprende la avenida Cervantes data de muchos años, lo cual implica permiso por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y eso es bastante complejo; pintar, demoler, todo eso requiere autorizaciones”, explicó el director del Despacho Municipal, Félix Sabio.
“Usted demuele una pared en el Casco Histórico y le garantizo que va preso por eso”, aseguró el funcionario, subrayando la necesidad de proteger el patrimonio.
La obra abarca aproximadamente 1.3 kilómetros, desde El Arbolito hasta la terminal de buses de El Hatillo, y fue anunciada por la AMDC como un proyecto integral que incluiría sistemas hidráulicos, sanitarios y cableado subterráneo de electricidad y telecomunicaciones.
Con una inversión cercana a los 130 millones de lempiras, la Alcaldía prometió que la obra traería modernización y revitalización al centro histórico capitalino; sin embargo, la ausencia del cableado subterráneo evidencia que no se cumplió con todo lo proyectado.
El proyecto inició en abril de 2023 y debía concluir a finales de 2024, pero hasta la fecha los postes y cables del tendido eléctrico siguen visibles.
El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), responsable de emitir dictámenes para obras en zonas históricas, afirmó en su momento que trabajaba en conjunto con la comuna para proteger el patrimonio histórico.
Comerciantes de la zona señalaron que, aunque la avenida ha mejorado, varios postes permanecen sobrecargados, principalmente por cables de servicios de compañías privadas.
“Se ve bonita la calle, pero seguimos con cables colgando”, expresó José Morales, quien transitaba por la avenida Cervantes.
Otro entrevistado manifestó que las obras deben inaugurarse completas. “Las obras tienen que terminarse, pero veo que en este proyecto hace falta. El llamado es también para que regulen esas compañías de cable que se adueñan de los postes sobrecargándolos”, solicitó.
El director Sabio insistió en que la antigüedad de las edificaciones y la necesidad de permisos especiales complican la finalización del proyecto.
Expertos en urbanismo aseguran que la instalación de cableado subterráneo no solo mejora la imagen urbana, sino que también reduce riesgos eléctricos y facilita la expansión de servicios modernos de telecomunicaciones.