Promesa incumplida: el cableado subterráneo en la avenida Cervantes sigue pendiente

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de la promesa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la obra de revitalización de la avenida Cervantes no se completó en su totalidad, quedando pendiente la instalación de cableado eléctrico y de telecomunicaciones subterráneas que el alcalde, Jorge Aldana, había prometido desde el inicio del proyecto.

“Hace falta, sin embargo, hay que reconocer que todas las casas, toda la estructura que comprende la avenida Cervantes data de muchos años, lo cual implica permiso por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y eso es bastante complejo; pintar, demoler, todo eso requiere autorizaciones”, explicó el director del Despacho Municipal, Félix Sabio.

“Usted demuele una pared en el Casco Histórico y le garantizo que va preso por eso”, aseguró el funcionario, subrayando la necesidad de proteger el patrimonio.

La obra abarca aproximadamente 1.3 kilómetros, desde El Arbolito hasta la terminal de buses de El Hatillo, y fue anunciada por la AMDC como un proyecto integral que incluiría sistemas hidráulicos, sanitarios y cableado subterráneo de electricidad y telecomunicaciones.

Con una inversión cercana a los 130 millones de lempiras, la Alcaldía prometió que la obra traería modernización y revitalización al centro histórico capitalino; sin embargo, la ausencia del cableado subterráneo evidencia que no se cumplió con todo lo proyectado.