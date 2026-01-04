Asaltos al transporte público se intensificaron en diciembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Ser testigo o víctima de inseguridad en las unidades de transporte público se convirtió en un hecho cada vez más común para los capitalinos, cuya frecuencia aumentó ​​​​​​de manera significativa durante la temporada navideña de 2025. De acuerdo con el dirigente del rubro, Jorge Lanza, el año 2025 estuvo marcado por una inseguridad constante, situación que se agravó en diciembre debido al alto flujo de personas que utilizan a diario buses, microbuses, taxis y mototaxis. “La inseguridad y los asaltos fueron evidentes en buses, microbuses, taxis y mototaxis durante diciembre. No solo la población se ve afectada; nuestros conductores y cobradores también enfrentan estos riesgos a diario”, señaló Jorge Lanza, dirigente del sector transporte.

El representante del rubro explicó que los mercados capitalinos concentraron el mayor número de asaltos, ya que, por su alta afluencia de personas y diversidad de productos, “se convierten en zonas atractivas para los delincuentes”.

“La primera avenida de Comayagüela, desde el puente peatonal Juan Ramón Molina, registró muchos asaltos en las unidades de buses; también el bulevar Fuerzas Armadas y las rutas que transitan por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)”, reveló Lanza. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante este panorama, el dirigente aseguró que, pese a los constantes llamados a las autoridades del ramo, la inseguridad persiste y requiere atención inmediata para proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores del transporte. Por su parte, Melissa Castañeda, capitalina que utiliza a diario el transporte público, expresó que viajar en buses y taxis en Tegucigalpa se volvió una “necesidad ligada a la inseguridad”. “Viajar en bus es económico y accesible, pero nadie puede comparar eso con la inseguridad y el miedo que queda en la gente luego de ser asaltada”, aseveró Castañeda.

Prevención

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, enfatizó que ante el incremento de crímenes en las unidades de transporte público durante las fiestas decembrinas, la población debe reforzar medidas de seguridad. "Es recomendable que la población no porte joyas caras o dinero en efectivo y que en la medida de lo posible, no transiten sin estar acompañados y en lugares oscuros", sugirió.

Modernización de transporte