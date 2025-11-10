Fallas en el alumbrado público de Tegucigalpa elevan la inseguridad

Tegucigalpa, Honduras.- En varios puntos del Distrito Central, las noches se han vuelto más oscuras de lo habitual debido a las constantes fallas en el alumbrado público, situación que ha encendido las alertas entre los vecinos por el aumento de la inseguridad en sus colonias.
Al menos seis sectores de la capital reportan problemas de iluminación: el anillo periférico, la vía rápida y las colonias Kennedy, Carrizal, La Travesía, Los Pinos y El Sitio son los puntos donde los residentes denuncian mayor oscuridad e incremento de hechos delictivos, tanto en calles principales como en zonas solitarias.
Según el vicealcalde del Distrito Central, Cárlenton Dávila, alrededor del 40 % del alumbrado público necesita mantenimiento.
“Las lámparas se queman y no hay un proceso real de mantenimiento inmediato. Cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos al cambio de la fotocelda o del foco, y si es posible, de ambas”, explicó Dávila.
En otros sectores se desperdicia la electricidad
Mientras hay decenas de sectores en la capital que permanecen a oscuras, en otros barrios y colonias la luz pública se mantiene encendida durante todo el día.
"Hay otros lugares donde las lámparas están encendidas durante el día y eso produce pérdidas también", reconoció el vicealcalde.
Inseguridad
Pobladores de la colonia Kennedy aseguraron a EL HERALDO que la falta de alumbrado público en la ciudad es un sinónimo de inseguridad constante y descuido por parte de las autoridades.
"Llevo más de 20 años viviendo a oscuras en mi colonia, siempre se reporta el poste y no pasa nada", aseguró Ingrid Martínez, pobladora de la cuarta entrada de la Kennedy.
Por su parte, Luciano Durón, arquitecto y experto en urbanización, es del criterio que la falta de alumbrado público es uno de los principales problemas que no solo afecta a los peatones, sino a los conductores.
"Con la ausencia de luz hasta andar en carro es complicado, debería haber al menos una lámpara en la calle y debería estar como mínimo en el centro del tramo carretero", apunto.
Además, aseguró que la falta de luz no es un problema que solo afecta al Distrito Central, ya que "muchas aldeas y caseríos han permanecido sin luz desde hace muchos años, y nadie hace nada".