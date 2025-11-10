Fallas en el alumbrado público de Tegucigalpa elevan la inseguridad

Tegucigalpa, Honduras.- En varios puntos del Distrito Central, las noches se han vuelto más oscuras de lo habitual debido a las constantes fallas en el alumbrado público, situación que ha encendido las alertas entre los vecinos por el aumento de la inseguridad en sus colonias.

Al menos seis sectores de la capital reportan problemas de iluminación: el anillo periférico, la vía rápida y las colonias Kennedy, Carrizal, La Travesía, Los Pinos y El Sitio son los puntos donde los residentes denuncian mayor oscuridad e incremento de hechos delictivos, tanto en calles principales como en zonas solitarias.

Según el vicealcalde del Distrito Central, Cárlenton Dávila, alrededor del 40 % del alumbrado público necesita mantenimiento.

“Las lámparas se queman y no hay un proceso real de mantenimiento inmediato. Cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos al cambio de la fotocelda o del foco, y si es posible, de ambas”, explicó Dávila.