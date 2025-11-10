Cerrado hasta 2026: restauración del Teatro Manuel Bonilla avanza un 35%

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración del Teatro Nacional Manuel Bonilla, una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas del país, avanza a paso lento y su reapertura no ocurrirá en el corto plazo, confirmó la titular de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), Anarella Vélez.
“En el teatro estamos invirtiendo cerca de 60 millones de lempiras. Se restaura completamente: se reparan grietas en paredes y techos, se arregla la tramoya, se cambia la alfombra, se restauran las sillas”, detalló Vélez.
La funcionaria reconoció que los avances han sido más lentos de lo esperado. “Teníamos la esperanza de dejarlo listo cuando finalice mi gestión en enero, pero no es así y no tengo una fecha”, expresó Vélez, dejando entrever que el teatro continuará cerrado.
De acuerdo con la programación técnica, la finalización de las obras podría extenderse hasta el año 2026, ya que el proyecto se encuentra apenas en un 35% de ejecución.
Entre las principales dificultades que afectaron el inicio de la obra, Vélez explicó que hubo problemas en el proceso de contratación. “Dos veces nos la rechazaron, no tuvimos ofertantes, eso nos retrasó bastante, como tres meses”, mencionó la titular de la Secapph.
El proyecto forma parte del programa Protección de Industrias Culturales y Creativas en los Clúster de Música y Artes Plásticas de Honduras (PICCCMAH-Proyecto BIP-25305), bajo el nombre “Restauración del Teatro Nicolás Avellaneda de Comayagüela”, que incluye también intervenciones en el Manuel Bonilla.
Carlos Lenin Amador, director del Teatro Nacional Manuel Bonilla, explicó que mientras duren los trabajos, el recinto permanecerá completamente cerrado al público. “Tanto el teatro Nicolás Avellaneda como el Manuel Bonilla no se realizan eventos, ya que ambos están en restauración”, señaló.
“Los diferentes eventos se están realizando en la Escuela de Música o en la Academia de Arte Dramático”, agregó Amador, al referirse a los espacios alternos donde se trasladaron las actividades artísticas.
Las obras, que comenzaron en agosto de 2025, contemplan la restauración del techo, los elementos decorativos, el cielo raso, las sillas y el alfombrado. Además, se busca reforzar la estructura para garantizar la seguridad del público y los artistas.
La Secapph informó que el objetivo principal de estas acciones es preservar el valor histórico del teatro y asegurar condiciones óptimas para las futuras presentaciones artísticas que se desarrollen en su escenario.
Desde hace varios años, distintas organizaciones culturales y artistas habían solicitado la intervención del inmueble, debido al desgaste natural de sus estructuras y a las exigencias técnicas que demanda la actividad artística contemporánea.