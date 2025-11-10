Cerrado hasta 2026: restauración del Teatro Manuel Bonilla avanza un 35%

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración del Teatro Nacional Manuel Bonilla, una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas del país, avanza a paso lento y su reapertura no ocurrirá en el corto plazo, confirmó la titular de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph), Anarella Vélez.

“En el teatro estamos invirtiendo cerca de 60 millones de lempiras. Se restaura completamente: se reparan grietas en paredes y techos, se arregla la tramoya, se cambia la alfombra, se restauran las sillas”, detalló Vélez.

La funcionaria reconoció que los avances han sido más lentos de lo esperado. “Teníamos la esperanza de dejarlo listo cuando finalice mi gestión en enero, pero no es así y no tengo una fecha”, expresó Vélez, dejando entrever que el teatro continuará cerrado.

De acuerdo con la programación técnica, la finalización de las obras podría extenderse hasta el año 2026, ya que el proyecto se encuentra apenas en un 35% de ejecución.

Entre las principales dificultades que afectaron el inicio de la obra, Vélez explicó que hubo problemas en el proceso de contratación. “Dos veces nos la rechazaron, no tuvimos ofertantes, eso nos retrasó bastante, como tres meses”, mencionó la titular de la Secapph.