Parque La Concordia, patrimonio de Tegucigalpa que se deteriora en el abandono

Tegucigalpa, Honduras.- Con décadas de historia y silencio, el parque La Concordia permanece como un patrimonio de Tegucigalpa inseguro y en estado de abandonado. Al ingresar al parque todavía se observan vestigios de lo que un día representó un espacio que honraba la convivencia, principalmente por sus estelas mayas y grabados que evocan la riqueza de la cultura ancestral en el país. Sin embargo, el espacio caracterizado por su arquitectura inspirada en la historia ancestral, ahora alberga un botadero clandestino, grietas y descuido. Uno de los espacios con daños más evidentes es el muro perimetral, que desde hace algunos años permanece derribado debido a vehículo que impactó en su infraestructura y que hasta el día de hoy no ha sido reparado.

Pese a eso, los capitalinos todavía suelen visitar el parque, asegurando que el voraz paso del tiempo y abandono fue un punto de inflexión para el decaimiento del espacio, que incluso, años atrás fue dedicado al arte y recreación dominical.

"Este parque es muy significativo porque hace muchos años era el punto de encuentro con mi ahora esposo, con los años el parque se hizo muy inseguro y descuidado, y así no vale mucho la pena venir", explicó Dania Gonzáles, una capitalina que estaba en el lugar. Bajo el mismo sentir, entrevistados que también permanecían en el histórico lugar, aseguraron que la basura y falta de seguridad es un factor que día con día deteriora el parque. "Cuando salgo a correr paso por aquí y es triste ver el descuido que La Concordia tiene, hay horas en las que es prohibido entrar porque la probabilidad de ser asaltado son mayores", aseguró Manuel Pérez, otro ciudadano.

Historia