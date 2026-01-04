Eduardo Espinel se queja tras final de ida: “Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia, me lo dijo el comisionado”

San Pedro Sula, Honduras.- Eduardo Espinel, técnico de Olimpia, lanzó varios dardos y se quejó del formato tras la final de ida ante Marathón donde empataron 2-2 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. El DT charrúa achacó a los periodistas que, para ellos, el favorito es Marathón y pudieron sacar el empate en condición de visita.

A su vez, aseguró que un comisionado de Liga Nacional le dijo que el formato se cambió para perjudicar a Olimpia.

Conferencia de Eduardo Espinel

Su opinión del partido: "El partido fue duro como sabíamos que iba a ser, eran los dos equipos que durante el semestre pelearon arriba en un estadio difícil. Si bien nosotros queríamos los tres puntos porque así lo dice la historia del Olimpia, pero creo que mirando el rival, el clásico, creo que nos vamos satisfechos con la labor hecha. En el camerino no había alegría porque no nos conformamos con esto. En líneas generales creo que estuvimos a la altura de la final". ¿Serán titulares en la vuelta Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez?: "Jorge hace dos meses que no juega, hace una semana comenzó a entrenar, entró cuando el rival estaba cansado. Hay que valorar muchas cosas y no apurarse y hay que ver en la semana lo que vaya pasando. A mí me interesa todos los que juegan, no me preocupa si son titulares, sino recuperar a todos los jugadores para la vuelta". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Marathón controló el inicio del partido y después Olimpia lo equiparó: "Ustedes están equivocados ustedes en la lectura del juego, hay que aprender a ver fútbol. El fútbol se juega sin pelota y con pelota y hay cuatro fases, no se confundan que con tener la pelota es tener el control del juego. Creo que Olimpia estaba muy bien parado y donde ellos son buenos, en los espacios, no los tenían. Una cosa es tener la pelota y otra es jugar mejor, no se confundan con jugar lindo con mejor". El sabor de boca que le deja el empate: "Lo que nos faltó fue tener precisión, no la tuvimos, optamos por un planteamiento donde las transiciones no iban a ser muy importantes como mantener el balón, en líneas generales jugamos un buen partido. El resultado fue justo, porque si se nos escapó a nosotros, a ellos también se les escapó, en Tegucigalpa será muy peleado también, no tengo dudas".