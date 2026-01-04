"Gringas" y periodista se roban el show: Las bellas chicas en la final Marathón vs Olimpia

El estadio Olímpico de San Pedro Sula se llenó de bellas chicas para la final de ida entre Marathón y Olimpia. Aquí te las mostramos.
Estas dos hermosas fueron las primera aficionadas del Olimpia en hacer du ingreso al estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Las edecanes siempre sorprenden y ella es una de las damas que siempre roban suspiros en los estadios de Honduras.
Esta hermosura llegó acompañada de sus familiares y todos van a apoyar al verde desde el pitazo inicial hasta el final del juego.
Las aficionadas del Real Madrid también ha dicho presentes. Los Merengues acaban de ganar su partido de LaLiga de España hace unas horas.
La belleza femenina se apoderó desde tempranas horas del estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
Nuestra guapa periodista Claudia Torres está llevando la cobertura completa de la final Marathón vs Olimpia.
Estas dos hermosas chicas son colaboradoras de la Liga Nacional y están apoyando en la logística del evento.
Las chicas de Marathón robaron miradas sobre el verde césped del Olimpico.
Marathón quiere sacar un resultado favorable en la ida para tener de cerca la copa número 10 de su historia en Liga Nacional.
El sector de silla se vio abarrotado de belleza femenina.
Las "Gringas" derrocharon su belleza a pocos minutos del arranque del juego entre Marathón y Olimpia.
Las bellas chicas se tomaron el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Esta guapa dama llegó a apoyar a su amado Marathón.
La guapa aficionada de Marathón que se hizo acompañar de su novia para la final.