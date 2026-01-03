Fichajes: Motagua oficializa dos refuerzos y jugador de Olimpia comunicó que se irá tras la final

En una entrevista con el periodista Feisal Rishmawy, Jonathan Rubio dijo que cuando llegó a Portugal a las inferiores del Gil Vicente, el Sporting de Lisboa estuvo seriamente interesado en sus servicios y no pudo concretarse la operación. ¿Por qué? Porque el presidente del Gil Vicente lo quería para el primer equipo y no lo dejó salir, declaró Rubio.