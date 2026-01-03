Fichajes: Motagua oficializa dos refuerzos y jugador de Olimpia comunicó que se irá tras la final

Te presentamos las últimas noticias que se han registrado en el mercado de fichajes de Honduras. Motagua oficializa dos refuerzos, el gigante de Portugal al que pudo ir Jonathan Rubio y a horas de la final vs Marathón, un jugador de Olimpia definió que se irá del conjunto merengue.
Walter “Colocho” Martínez ya se instaló en La Paz para ser nuevo jugador del Génesis Policía Nacional tras dejar las filas del Victoria de La Ceiba.
Génesis Policía Nacional se encuentra muy interesado en los servicios de Eddie Hernández, quien estaría a las puertas de salir del Municipal de Guatemala.
En las próximas horas, el Juticalpa FC espera concretar el fichaje del lateral derecho Wisdon Quayé proveniente del Victoria.
A horas de la final vs Marathón, el volante uruguayo Marcos Montiel comunicó que no seguirá en Olimpia para irse al Mushuc Runa Sporting Club de la Primera División de Ecuador.
Real España está negociando con el delantero ecuatoriano de 34 años, Eber Caicedo, que durante el 2025 marcó 15 goles en la primera división de Ecuador con el Libertad FC.
En una entrevista con el periodista Feisal Rishmawy, Jonathan Rubio dijo que cuando llegó a Portugal a las inferiores del Gil Vicente, el Sporting de Lisboa estuvo seriamente interesado en sus servicios y no pudo concretarse la operación. ¿Por qué? Porque el presidente del Gil Vicente lo quería para el primer equipo y no lo dejó salir, declaró Rubio.
El defensa uruguayo Mathías Techera con paso en Marathón, Vida y UPN, jugará ahora en el Independiente de Siguatepeque de la Liga de Ascenso.
Motagua hizo oficial el fichaje del volante zurdo Alejandro Reyes proveniente del Sporting de Costa Rica. Reyes salió de las inferiores de Olimpia.
Motagua también hizo oficial el fichaje del defensa central Pablo Cacho proveniente del Victoria de La Ceiba.
A su vez, Motagua oficializó la salida del delantero uruguayo Maicol Cabrera quien solo estuvo un torneo en la institución azul.
Motagua se encuentra negociando el fichaje del extremo hondureño Jesús Batiz, a quien le restan 6 meses de contrato con el Cartaginés de Costa Rica.