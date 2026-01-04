¿Cuándo y a qué hora es la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Marathón empataron 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura 2025-2026 y todo se definirá en la vuelta en Tegucigalpa.
Por los verdes marcaron Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo, Emanuel Hernández junto a Yustin Arboleda por parte del conjunto merengue.
¿Cuándo será el cotejo de vuelta? Será este miércoles 7 de enero a las 7:00 p.m. cuando se defina al campeón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Olimpia anunció que todas las localidades del recinto capitalino estarán habilitadas y los precios serán 250 en sol, 500 en sombra y 1,000 en silla.
En esta final no vale la posición de la tabla ni los goles de visita, por lo que puede haber tiempos extras y penales en caso de paridad en el marcador global.
Olimpia está en búsqueda de su título 40 mientras Marathón aspira al décimo campeonato nacional.
Mientras se define al campeón del Apertura, algunos clubes de Liga Nacional iniciarán su pretemporada este 5 de enero pensando en el Clausura, como lo ha confirmado Motagua.
Tras el empate 2-2 en San Pedro Sula, el uruguayo Eduardo Espinel busca su segundo título -consecutivo- con Olimpia. De su lado, Pablo Lavallén aspira al primero con los verdes y primero en Honduras.