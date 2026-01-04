  1. Inicio
¿Cuándo y a qué hora es la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

Olimpia espera un llenazo en el partido de vuelta en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 17:33
La moneda sigue en el aire para el juego de vuelta tras el 2-2 en el Olímpico de San Pedro Sula.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Marathón empataron 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura 2025-2026 y todo se definirá en la vuelta en Tegucigalpa.

Por los verdes marcaron Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo, Emanuel Hernández junto a Yustin Arboleda por parte del conjunto merengue.

Fichajes: Motagua oficializa dos refuerzos y jugador de Olimpia comunicó que se irá tras la final

¿Cuándo será el cotejo de vuelta? Será este miércoles 7 de enero a las 7:00 p.m. cuando se defina al campeón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Olimpia anunció que todas las localidades del recinto capitalino estarán habilitadas y los precios serán 250 en sol, 500 en sombra y 1,000 en silla.

En esta final no vale la posición de la tabla ni los goles de visita, por lo que puede haber tiempos extras y penales en caso de paridad en el marcador global.

Olimpia está en búsqueda de su título 40 mientras Marathón aspira al décimo campeonato nacional.

Marathón vs Olimpia: Ellas son las aficionadas más bellas de los finalistas de Liga Nacional

Mientras se define al campeón del Apertura, algunos clubes de Liga Nacional iniciarán su pretemporada este 5 de enero pensando en el Clausura, como lo ha confirmado Motagua.

Tras el empate 2-2 en San Pedro Sula, el uruguayo Eduardo Espinel busca su segundo título -consecutivo- con Olimpia. De su lado, Pablo Lavallén aspira al primero con los verdes y primero en Honduras.

