¿Cuándo y a qué hora es la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Marathón empataron 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura 2025-2026 y todo se definirá en la vuelta en Tegucigalpa. Por los verdes marcaron Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo, Emanuel Hernández junto a Yustin Arboleda por parte del conjunto merengue.

¿Cuándo será el cotejo de vuelta? Será este miércoles 7 de enero a las 7:00 p.m. cuando se defina al campeón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Olimpia anunció que todas las localidades del recinto capitalino estarán habilitadas y los precios serán 250 en sol, 500 en sombra y 1,000 en silla. En esta final no vale la posición de la tabla ni los goles de visita, por lo que puede haber tiempos extras y penales en caso de paridad en el marcador global. Olimpia está en búsqueda de su título 40 mientras Marathón aspira al décimo campeonato nacional.