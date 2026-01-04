  1. Inicio
Marathón vs Olimpia: Ellas son las aficionadas más bellas de los finalistas de Liga Nacional

El estadio Olímpico estará a reventar de belleza femenina en apoyo a los mejor equipos del fútbol hondureño en la actualidad

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 11:36
1 de 25

La final entre Marathón y Olimpia tiene todos los ingredientes. Aquí te mostramos a las aficionadas más bellas de ambos equipos.

Fotos: Cortesía.
2 de 25

Berenice Banegas: En su momento laboró como relacionada pública del Marathón.
3 de 25

Sami Serrano: Una de las guapas aficionadas del Marathón.
4 de 25

Sindy Turcios: Linda aficionada del Marathón que forma parte de GAMA, grupo que apoya al conjunto verdolaga.
5 de 25

Ella es una de las lindas aficionadas del Marathón que fue captada en el estadio Yankel Rosenthal a lo largo de la presente campaña.
6 de 25

Rocío Alfaro: Una de las aficionadas más lindas que puede presumir Marathón ya que la chica de 26 años de edad no falta a cada juego del monstruo verde.
7 de 25

Tanya Rodríguez: La guapa periodista deportiva no oculta su sentimiento por el Marathón.
8 de 25

Otra hermosa jovencita que siempre acompañó a su amado Marathón en el presente torneo.
9 de 25

Jeimy Alvárez: Una de las lindas aficionadas del Marathón que en su momento asistía a cada juego. Hoy, la chica reside en Nortamérica.
10 de 25

Beverly Castro: Linda aficionada del Marathón.
11 de 25

Ella fue una de las chicas aficionadas del Marathón que más robó suspiros en la presente temporada en el estadio Yankel Rosenthal.
12 de 25

La bella aficionada del Marathón es Danna .
13 de 25

Mavis Díaz: Linda aficionada del Marathón.
14 de 25

Ahora el turno es para las bellas aficionadas del Olimpia: Esta joven robó suspiros en los juegos de local de los albos.
15 de 25

La señorita Castro es otra de las aficionadas del Olimpia que roba suspiros en los estadios y sus redes sociales.
16 de 25

Fany Hernández: Linda aficionada del Olimpia.
17 de 25

Una de las hermosas aficionadas del Olimpia que vimos durante la presente campaña en el estadio Nacional.
18 de 25

Una aficionada del Olimpia que deslumbró en los estadios durante la presente campaña. Tiene orígines de Japón.
19 de 25

Otra dde las hermosas aficionadas del Olimpia que deslumbró en los estadios en la presente campaña.
20 de 25

Dos lindas aficionadas del Olimpia que fueron casptadas por nuestro lente en la presente campaña.
21 de 25

Bridgith Paz: Ella es una hermosa modelo que no oculta su amor por el Olimpia. Labora en sus ratos libres como edecán y por lo tanto se le ve muy a menudo en los estadios.
22 de 25

Dayanara García: Linda aficionada del Olimpia.
23 de 25

La hermosa señorita Valeriano es una fiel fanática al Olimpia.
24 de 25

Alisson Michell: Linda aficionada del Olimpia.
25 de 25

Ariana Herchi: Otras de las hermosas aficionadas de Marathón.

