¿Vale el gol de visita? Lo que dice el reglamento de cara a la final de vuelta entre Olimpia y Marathón

Esto es lo que dice Liga Nacional sobre el reglamento para la final de vuelta entre Olimpia y Marathón

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 18:12
¿Vale el gol de visita? Lo que dice el reglamento de cara a la final de vuelta entre Olimpia y Marathón

Marathón y Olimpia brindaron un gran encuentro y todo se definirá en la vuelta el miércoles.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Marathón y Olimpia empataron 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura 2025-2026 y el campeón del certamen se definirá este miércoles en Tegucigalpa.

Pese al empate en San Pedro Sula y los goles anotados de visita, todo sigue igual y la única ventaja que tendrá Olimpia será la localía.

¿Qué dice el reglamento? La Liga Nacional establece que los goles de visita no valen en la final ni la posición en la tabla de las vueltas regulares.

Por ende, si hay empate con o sin goles en los 90 minutos, el cotejo se irá a tiempos extras.

De persistir el empate en el global el juego podrá irse hasta los penales, una instancia en la que no se define el título desde el Clausura 2021 cuando Olimpia se coronó ante Motagua.

La vuelta iniciará este miércoles 7 de enero a las 7:00 p.m. y los precios serán 250 en sol, 500 en sombra y 1,000 en silla.

Olimpia está en búsqueda de su título 40 mientras Marathón aspira al décimo campeonato nacional, el último fue en el Clausura 2018.

