¿Vale el gol de visita? Lo que dice el reglamento de cara a la final de vuelta entre Olimpia y Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- Marathón y Olimpia empataron 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura 2025-2026 y el campeón del certamen se definirá este miércoles en Tegucigalpa. Pese al empate en San Pedro Sula y los goles anotados de visita, todo sigue igual y la única ventaja que tendrá Olimpia será la localía.

¿Qué dice el reglamento? La Liga Nacional establece que los goles de visita no valen en la final ni la posición en la tabla de las vueltas regulares. Por ende, si hay empate con o sin goles en los 90 minutos, el cotejo se irá a tiempos extras. De persistir el empate en el global el juego podrá irse hasta los penales, una instancia en la que no se define el título desde el Clausura 2021 cuando Olimpia se coronó ante Motagua.