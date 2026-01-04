  1. Inicio
Marathón y Olimpia regalaron un espectáculo en la gran final del Apertura 2025

Descubre los detalles que pasaron desapercibidos durante la Gran Final entre Marathón y Olimpia

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 17:54
Tras el primer partido de la gran final, todo queda por definirse en el partido de vuelta en el Estadio Chelato Uclés.

 Fotos: Yoseph Amaya, Neptalí Romero y Mauricio Ayala
Con todo el flow llegó Mario Berríos para la gran final de Marathón.
Este trío de amigos se organizó para utilizar la misma chami de la Pimpa.
El recoge pelotas aprovechó la oportunidad para sacarse una foto con Edwin Rodríguez, delantero de Olimpia que recientemente volvió a una convocatoria.
Conversación amena pudo observarse entre Arboleda, Rubilio Castillo y Alexy Vega, tres jugadores que han vestido la 'H'.
La familia podría ser el amuleto del cuerpo técnico del 'Monstruo Verde'.
La afición cumplió y el estadio estuvo a reventar con ambas hinchadas.
Asustaban en las gradas con el dinosaurio.
Sorprendió ver como titular al arquero panameño, César Samudio, que estuvo ausente desde la primera jornada de las Triangulares.
Una vez iniciado el encuentro, ambos equipos jugaron con la intensidad que amerita una final de Liga Nacional.
La dupla explosiva del Marathón se hizo presente. Jugadón de Vega que dejó tirado a Emmanuel Hernández y dio el pase para que Messiniti marcara el primer gol del partido.
El delantero argentino sumó su gol número 18 y está a uno de igualar el récord de más goles en un torneo de Liga Nacional.
Olimpia no se quedó atrás y reaccionó rápidamente para igualar el marcador en San Pedro Sula.
El zaguero central del 'León' marcó tablas en su momento.
Reservas del Victoria presenciaron el duelo electrizante de la Primera División.
Ambos entrenadores estuvieron atentos para guiar sus jugadores.
En la segunda parte, los visitantes tomaron ventaja con gol de Yustin Arboleda, exjugador del Marathón y que no celebró el gol por respeto al Eterno Presidente Orinson Amaya.
El tan querido "Chelito" celebrando la victoria momentanea del Olimpia.
Si alguien sabe lo que es marcar en finales y ante Olimpia, definitivamente que el nombre que viene a la cabeza es 'Roruca'
Rubilio puso el empate nuevamente entrando de cambio en la segunda parte.
Finalmente, Nelson Salgado marcó el final del partido para un empate entretenido y luchado en el partido de ida de la gran final.
