Nicolás Messiniti tras empate en la final de ida vs Olimpia: "La ilusión está intacta"

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón no aprovechó su localía frente al Olimpia con un empate 2-2 en el primer pulso de la gran final del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. El partido desarrollado en el Estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula tuvo un magnífico ambiente y en total 4 goles donde las aficiones disfrutaron.

Nicolás Messiniti anotó al minuto 10 el primer gol de la serie y llegó a los 18 tantos en el campeonato, quedando a uno del uruguayo Rodrigo de Olivera en la lucha por el título de máximos anotadores. "Fue una sensación rara porque habíamos arrancado muy bien, abrimos el marcador, empatan de pelota parada", lanzó el goleador de los verdolagas que vive su primer torneo en Honduras. Messiniti sabe que la lucha por la corona del Torneo Apertura sigue en pie. "No perdimos, pudimos ganar, quedamos en igualdad de condiciones".