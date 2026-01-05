Linda tiktoker sorprende al hacer oficial su relación amorosa con jugador hondureño

Famosa tiktoker y jugador hondureño son la sensación al hacer publica su relación amorosa en redes sociales. Aquí te lo contamos.
Linda influencer para sorpresas de muchos fue conquistada por un legionario del fútbol de Honduras.
Meylin Cárdenas, es el nombre de la linda influencer de Honduras que ha sido conquistada por un delantero hondureño.
La joven en su momento participó como pomponera de la Selección de Tiktokers de Honduras.
La hermosa Meylin es toda una influencer en Honduras ya que roza los 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.
Meylin Cárdenas ha sido conquistada por nada más y nada menos que el delantero hondureño Alenis Vargas.
Mediante sus redes sociales oficiales, tanto la joven influencer y el jugador hondureño Alenis Vargas derrochan mucho amor.
Alenis Vargas llegó a San Pedro Sula desde inicios de diciembre del 2025 para pasar la Navidad y fiestas de Fin de Año con su novia Meylin Cárdenas.
El jugador catracho y la bella creadora de contenido están felices en una relación amorosa.
El noviazgo lo tuvieron oculto por un buen tiempo y se conoció que ya llevan un años de estar juntos.
Alenis y la señorita Cárdenas presumen en sus redes sociales el amor que se tienen y reciben comentarios positivos por parte de sus seguidores.
La cuenta de Instagram de la novia del atacante hondureño Alenis Vargas es meylincardenass.
Meylin y Alenis Vargas han realizado varios viajes en los últimos días para seguir derrochando amor.
En su momento la chica reveló estar totalmente enamorada de Alenis Vargas.
Waldir Alenis Vargas Valentín cuenta con 22 años de edad, ha sido convocado en diversas ocasiones a la Selección Nacional de Honduras.
Alenis Vargas en los últimos meses jugó en Finlandia, lugar donde no va a seguir.