Histórico: Yustin Arboleda rompe impresionante récord que tenía Danilo Tosello en Olimpia

El espigado atacante apareció dejando su sello con gol en la segunda parte en la final contra Marathón

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 09:12
Arboleda no celebró su gol en honor a la muerte del presidente del Marathón, Orinson Amaya.

Foto: Mauricio Ayala / EL HERALDO.

San Pedro Sula, Honduras.- El primer pulso de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras terminó con un saldo de 2-2 en el desarrollo del primer encuentro en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula.

El torneo Apertura tendrá un cierre más que emocionante este miércoles 7 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés, inicia a las 7 de la noche, con el desenlace final.

Yustin Arboleda reveló por qué no celebró su gol ante Marathón y se lleva aplausos

El colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda demostró nuevamente su cuota goleadora con el Olimpia cuando se trata de series por la lucha del título.

Y es que el espigado atacante apareció dejando su sello en la segunda parte contra Marathón, no lo celebró debido a su paso por el Monstruo Verde, pero fue una anotación histórica.

Luego de un remate de José Mario Pinto que rechazó el meta panameño César Samudio el colombiano solamente empujó el esférico a las redes y colocar el momentáneo 2-1.

Esa anotación significó su noveno gol en finales de la Liga Nacional de Honduras y de paso superó al argentino Danilo Tosello, quien se quedó con 8 dianas en esta clase de encuentros. El colombiano ahora es el número 1.

Goles de Arboleda en finales con Olimpia

Apertura 2020-2021, 1 gol

Juego de vuelta: 17 enero 2021: Estsdio Yankel: Marathón 0 Olimpia 1

Apertura 2022-2023, 1 gol

Juego de ida: 10 diciembre 2022: Comayagua: Motagua 0 Olimpia 1

Clausura 2022-2023, 2 goles

Juego de vuelta: 28 mayo 2023: Tegucigalpa: Olimpia 3 Olancho 2

Apertura 2023-2024, 1 gol

Juego de vuelta: 21 diciembre 2023: Tegucigalpa: Olimpia 2 Motagua 1

¿Por qué no celebró Arboleda? Gran final lleno de emociones y goles en el Olímpico

Clausura 2023-2024, 2 goles

Juego de ida: 19 mayo 2024: Tegucigalpa: Olimpia 3 Marathón 1

Apertura 2023-2024, 1 gol

Juego de ida: 19 diciembre 2024: Tegucigalpa: Motagua 1 Olimpia 1

Apertura 2025-2026, 1 gol

Juego de ida: 4 enero 2025: San Pedro Sula: Marathón 2 Olimpia 2

