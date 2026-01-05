Histórico: Yustin Arboleda rompe impresionante récord que tenía Danilo Tosello en Olimpia

El torneo Apertura tendrá un cierre más que emocionante este miércoles 7 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés, inicia a las 7 de la noche, con el desenlace final.

San Pedro Sula, Honduras.- El primer pulso de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras terminó con un saldo de 2-2 en el desarrollo del primer encuentro en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula.

El colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda demostró nuevamente su cuota goleadora con el Olimpia cuando se trata de series por la lucha del título.

Y es que el espigado atacante apareció dejando su sello en la segunda parte contra Marathón, no lo celebró debido a su paso por el Monstruo Verde, pero fue una anotación histórica.

Luego de un remate de José Mario Pinto que rechazó el meta panameño César Samudio el colombiano solamente empujó el esférico a las redes y colocar el momentáneo 2-1.

Esa anotación significó su noveno gol en finales de la Liga Nacional de Honduras y de paso superó al argentino Danilo Tosello, quien se quedó con 8 dianas en esta clase de encuentros. El colombiano ahora es el número 1.