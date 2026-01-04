Yustin Arboleda reveló por qué no celebró su gol ante Marathón y se lleva aplausos

San Pedro Sula, Honduras.- Luego de renovar su contrato con el Olimpia, Yustin Arboleda se hizo presente en el partido de ida de la final ante Marathón al anotar el 2-1 momentáneo. El goleador volvió a marcar en este tipo de instancias en las que le vienen bien, pero en este compromiso evitó celebrar su anotación.

En el análisis del partido, el goleador fue preciso: "Sabíamos que sería un partido difícil, Marathón es un equipo que juega muy bien y acá en San Pedro se hace sentir muy fuerte". Y agregó: "Al final el equipo (Olimpia) entendió el partido y la llave queda abierto y toca ir a definirla a casa". También destacó que: "Esa es la mentalidad que tiene este equipo, nosotros sabíamos que podía pasar esto y que ante la adversidad se ha levantado. Hoy no fue la excepción, el equipo tuvo una buena reacción después del primer gol de ellos". Arboleda aprovechó para valorar el análisis que tiene el Olimpia en su rendimiento a lo largo de su temporada. "Ellos tenían la pelota, pero no nos lastimaban y en esa sí, pero el equipo no perdió la calma, seguimos buscando y al final el resultado de hoy es justo para el partido que hicimos los dos equipos".

Al momento de ser consultado por el número de gol en estas instancias. "La verdad no los tengo en mente, pero agradecerle a Dios que siempre me pone en estos momentos importantes para uno, la familia que durante el torneo estuvo la adversidad".