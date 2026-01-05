Real España rescata el empate ante Victoria en la final del torneo de Reservas

Con un golazo en el 90+2', Real España ha empatado 1-1 ante Victoria por la final de ida del Torneo de Reservas de Honduras.

La Ceiba, Honduras.- Real España y Victoria han empatado en el primer duelo de la final de reservas del fútbol hondureño.

El Estadio Morazán de San Pedro Sula, casa de los aurinegros, fue protagonista de un gran encuentro que tuvo emociones de principio a fin donde ambos se van a la vuelta con la ilusión de conseguir el trofeo.

El torneo de reservas tiene el mismo formato que la Liga Nacional de Primera División. Conociendo esto, el equipo dirigido por Elvin Hernández (Real España) fue el último en clasificarse a la liguilla tras quedar en el sexto puesto. Mientras que el Victoria finalizó en el quinto lugar.

En las triangulares, Victoria superó a Lobos UPNFM y a Marathón, mientras que Real España en la triangular elimino al máximo ganador del torneo, Olimpia, y a Platense.

El marcador se abrió hasta el segundo tiempo con gol de David Morales, máximo anotador del torneo de menores. Juan Carlos García, jugador que ha debutado en Liga Nacional recibió una falta dentro del área y David Morales no desaprovechó desde el manchón penal (min 60) para poner el 1-0 en el Estadio Morazán.

El resto del partido los jaibos fueron sometidos por la máquina, sin embargo, resistieron muy bien durante todo el encuentro. Pero cuando todo parecía que los de La Ceiba se iban con el triunfo a casa, apareció Milton Moya para arruinar la fiesta del visitante.