Alejandro Reyes explica motivo de su fichaje en Motagua y pone el pecho ante la ola de críticas

Tegucigalpa, Honduras.- Alejandro Reyes es oficialmente nuevo jugador del Motagua. El mediocampista hondureño dejó el Sporting de Costa Rica y regresó al fútbol nacional para vestir la camiseta del Ciclón Azul, en uno de los fichajes que más ha dado de qué hablar de cara a la nueva temporada de la Liga Nacional de Honduras. El exfutbolista del Olimpia se integró este lunes a los trabajos de pretemporada y fue presentado ante los medios de comunicación, donde no esquivó ningún tema. Reyes explicó las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta azul, pese a que en el pasado había manifestado que no jugaría con el club capitalino, declaraciones que hoy reconoce como parte de una etapa ya superada.

Con un discurso sereno y enfocado en lo profesional, el volante aseguró que llega comprometido a competir, aportar trabajo y luchar por títulos con Motagua. Además, dejó claro que su decisión estuvo motivada por el deseo de volver a ser campeón y retomar protagonismo a nivel local e internacional, incluso con la mira puesta en un posible regreso a la Selección Nacional.

Conferencia de Alejandro Reyes

¿Por qué regresar al fútbol hondureño y al Motagua y no al Olimpia? Es una decisión que tomamos con mi familia, con mi señora, con mis viejos. Me agradaba un poco la idea de regresar a Honduras, pero personalmente quería seguir afuera. Sin embargo, ninguna me llamó la atención que venir a un club grande como Motagua y me siento contento de estar acá. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. ¿Qué te hizo cambiar de opinión de vestir la camisa de Motagua luego de unas declaraciones en las que decías que no ibas a jugar nunca con los azules? Esas declaraciones fueron hace mucho y ahorita volvieron a relucir por la situación en la que estoy de representar este escudo, pero creo que mis declaraciones fueron con un corazón joven y agradecido con el futbolista que se estaba formando en Olimpia. Pero hoy con más edad lo veo como una etapa, como un trabajo y esa fue una etapa que ya quedó en el pasado y hoy toca defender al Motagua. Y pueda que la afición no esté contenta con mi fichaje , pero si decirles que soy un profesional, voy a defender a muerte este escudo. ¿Qué le vas aportar al Motagua? No tengo redes sociales y no sé si me han estado criticando. Estoy muy tranquilo de estar acá y siento que hay un gran plantel para competir. Lo que puedo aportar es compromiso, trabajo y acoplarme rápido a lo que el entrenador desee.