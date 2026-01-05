Alejandro Reyes explica motivo de su fichaje en Motagua y pone el pecho ante la ola de críticas

Tegucigalpa, Honduras.- Alejandro Reyes es oficialmente nuevo jugador del Motagua. El mediocampista hondureño dejó el Sporting de Costa Rica y regresó al fútbol nacional para vestir la camiseta del Ciclón Azul, en uno de los fichajes que más ha dado de qué hablar de cara a la nueva temporada de la Liga Nacional de Honduras.
El exfutbolista del Olimpia se integró este lunes a los trabajos de pretemporada y fue presentado ante los medios de comunicación, donde no esquivó ningún tema. Reyes explicó las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta azul, pese a que en el pasado había manifestado que no jugaría con el club capitalino, declaraciones que hoy reconoce como parte de una etapa ya superada.
Con un discurso sereno y enfocado en lo profesional, el volante aseguró que llega comprometido a competir, aportar trabajo y luchar por títulos con Motagua. Además, dejó claro que su decisión estuvo motivada por el deseo de volver a ser campeón y retomar protagonismo a nivel local e internacional, incluso con la mira puesta en un posible regreso a la Selección Nacional.
Conferencia de Alejandro Reyes
¿Por qué regresar al fútbol hondureño y al Motagua y no al Olimpia?
Es una decisión que tomamos con mi familia, con mi señora, con mis viejos. Me agradaba un poco la idea de regresar a Honduras, pero personalmente quería seguir afuera. Sin embargo, ninguna me llamó la atención que venir a un club grande como Motagua y me siento contento de estar acá.
¿Qué te hizo cambiar de opinión de vestir la camisa de Motagua luego de unas declaraciones en las que decías que no ibas a jugar nunca con los azules?
Esas declaraciones fueron hace mucho y ahorita volvieron a relucir por la situación en la que estoy de representar este escudo, pero creo que mis declaraciones fueron con un corazón joven y agradecido con el futbolista que se estaba formando en Olimpia. Pero hoy con más edad lo veo como una etapa, como un trabajo y esa fue una etapa que ya quedó en el pasado y hoy toca defender al Motagua. Y pueda que la afición no esté contenta con mi fichaje , pero si decirles que soy un profesional, voy a defender a muerte este escudo.
¿Qué le vas aportar al Motagua?
No tengo redes sociales y no sé si me han estado criticando. Estoy muy tranquilo de estar acá y siento que hay un gran plantel para competir. Lo que puedo aportar es compromiso, trabajo y acoplarme rápido a lo que el entrenador desee.
¿Es de manera injusta que te estén criticando antes de tiempo?
Yo entiendo la posición del aficionado porque también lo fui. Probablemente como aficionado incomode esas declaraciones, pero en ese momento solo sentía agradecimiento al Olimpia. Hoy estoy acá y voy a defender esta camisa así como lo hice con Real España, Genesis, Olimpia y en los equipos de Costa Rica.
¿Qué es lo que te llevó a elegir al Motagua? ¿Lo económico?
No voy a entrar en detalles. Pero lo que sí tengo claro es que elegí a Motagua porque es un grande y en Costa Rica por más que se luchó, nunca se llegó a una final. Acá si tengo la posibilidad de ser campeón, de volver a la selección y entonces eso fue clave para venir.
¿Cuál es la diferencia entre la liga de Costa Rica y Honduras?
No estuve muy al tanto de la liga Honduras cuando estaba allá, pero si sabía que era una liga desorganizada y personalmente no miro bien que en enero se esté jugando hoy la final del torneo del año pasado. Sin embargo, en Costa Rica planean bien el calendario a pesar de que hubieron muchas FIFA, pero nunca hubo impedimento.