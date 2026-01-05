Tabla de goleo en Liga Nacional: Messiniti le marcó al Olimpia y hay sorpresa en el liderato

A un solo partido para el final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, así se mueve la tabla de goleadores.
14. Leider Anaya (CD Choloma) -- Aunque su equipo no tuvo su mejor regreso a Primera División, Anaya firmó 6 anotaciones a lo largo del torneo Apertura 2025.
13. José Mario Pinto (Olimpia) -- El jugador del cuadro albo no marcó en la final de ida ante Marathón en San Pedro Sula y se quedó con 6 goles. Le falta disputar la vuelta.
12. Jorge Benguché (Olimpia) -- El 'Toro' tampoco pudo marcar en la final de ida del Apertura 2025 y se estancó con 6 anotaciones.
11. Dereck Moncada (Olimpia) -- El juvenil de los Albos no anotó en la ida, pero durante el transcurso del torneo Apertura 2025 lleva acumulado 6 goles.
10. John Kleber (Motagua) -- El brasileño ya quedó eliminado con los Azules en las triangulares y se quedó con 6 goles.
9. Yustin Arboleda (Olimpia) -- El delantero se hizo presente en una nueva final y anotó el segundo gol de los Albos ante Marathón en el Olímpico. Escaló en la tabla, ahora con 7 anotaciones.
8. Rubilio Castillo (Marathón) -- El atacante verdolaga anotó el empate ante Olimpia (2-2) en la final y alcanzó las 7 anotaciones en la tabla de goleadores del Apertura 2025 de Honduras.
7. Ángel Tejeda (Génesis PN) -- Aunque su equipo no avanzó a las triangulares del Apertura 2025, acumuló 8 goles a lo largo del torneo.
6. Yemerson A. Cabrera (Olancho) -- El juvenil es una de las sorpresas en la presente temporada de la Liga Nacional y acumuló 8 anotaciones.
5. Josué Villafranca (Juticalpa FC) -- Aunque no avanzaron a las triangulares, el atacante firmó 9 goles a lo largo del torneo.
4. Alexy Vega (Marathón) -- No pudo marcar en la final de ida ante Olimpia, pero se mantiene en el TOP con sus 13 goles.
3. Nicolás Messiniti (Marathón) -- Se destapó con un nuevo gol en la final del Apertura 2025 y amenaza con robar el liderato. Lleva 17 goles.
2. Erick "Yio" Puerto (Platense FC) -- El juvenil catracho tuvo una increíble temporada con los Tiburones y aunque se quedó en las triangulares, acumuló 17 anotaciones.
1. Rodrigo de Olivera (Olancho FC) -- El delantero charrúa extendió su cuenta en las triangulares y lidera la tabla de goleadores en Honduras con 19 anotaciones.