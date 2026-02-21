Dereck Moncada anota golazo con Internacional de Bogotá y es máximo goleador en Colombia

Bogotá, Colombia .- Dereck Alessandro Moncada Arguijo es el nombre que tiene enamorada a toda Colombia. El hondureño no solo está desplegando un gran fútbol si no que también lo refleja en goles, bueno, este último uno tremendo y ante uno de los grandes del deporte cafetero.

En la jornada 8, el Inter de Bogotá se enfrentó al Millonarios de local y Dereck volvió a hacer saltar de emoción a su gente. De local el Internacional hizo valer su localia y el hondureño marcó el primer tanto del cotejo.

Fue al minuto 54', el ex Olimpia tomó la pelota luego de un rebote que dejó Dannovi Quinones y tras hacer un recorte efectivo sacó un zapatazo infernal.

La pelota tomó una potencia muy buena para vencer al arquero de Millonarios y hacer festejar a toda la afición del Inter de Bogotá.

Con esta anotación, Dereck Moncada llega a cinco en siete partidos y se ubica como uno de los máximos goleadores de la Liga de Colombia. Lo del catracho es una completa locura.