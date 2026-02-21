Dereck Moncada anota golazo con Internacional de Bogotá y es máximo goleador en Colombia

Bogotá, Colombia.- Dereck Alessandro Moncada Arguijo es el nombre que tiene enamorada a toda Colombia. El hondureño no solo está desplegando un gran fútbol si no que también lo refleja en goles, bueno, este último uno tremendo y ante uno de los grandes del deporte cafetero.
En la jornada 8, el Inter de Bogotá se enfrentó al Millonarios de local y Dereck volvió a hacer saltar de emoción a su gente. De local el Internacional hizo valer su localia y el hondureño marcó el primer tanto del cotejo.
Fue al minuto 54', el ex Olimpia tomó la pelota luego de un rebote que dejó Dannovi Quinones y tras hacer un recorte efectivo sacó un zapatazo infernal.
La pelota tomó una potencia muy buena para vencer al arquero de Millonarios y hacer festejar a toda la afición del Inter de Bogotá.
Con esta anotación, Dereck Moncada llega a cinco en siete partidos y se ubica como uno de los máximos goleadores de la Liga de Colombia. Lo del catracho es una completa locura.
Inter de Bogotá es líder del fútbol de Colombia
Dereck Moncada jugó 76 minutos y fue sustituido por Johan Caballero. Al final el marcador fue 3-2 y los locales recuperaron el liderato superando al Deportivo Pasto en la tabla de posiciones en Colombia.
Inter sumó 17 unidades y ve a todos desde arriba, no solo la campaña del hondureño está siendo buena, si no que en el colectivo también se están dando las cosas. Su primera experiencia en el máximo circuito cafetero está siendo inolvidable.