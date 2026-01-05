Barrida en Motagua y llegan los nuevos fichajes: Así arrancó la pretemporada del Ciclón Azul

El Fútbol Club Motagua arrancó este lunes 5 de enero su pretemporada de cara al torneo Clausura 2026. Aquí todos los detalles.
El Ciclón Azul publicó en sus redes sociales las postales de lo que fue el primer día de trabajo.
La sesión matutina arrancó con trabajos de gimnasio y con la presencia de todos los jugadores convocados.
El cuerpo técnico quiere meter mano desde el día cero con sus jugadores para hacer un buen papel en el torneo venidero de la Liga Nacional de Honduras.
Cabe recordar que en el Apertura 2025 fueron eliminados en la fase de triangulares, en el grupo que compartían con Olimpia y Real España.
Futbolistas como el "Buho" Meléndez trabajan a tope para hacerse un cupo en el equipo titular del Motagua.
Emilio Izaguirre Jr. es de la nueva camada de jóvenes de Motagua y busca también ganarse un cupo en el primer equipo.
Marcelo Santos es uno de los veteranos del equipo y ya trabaja con todo en la pretemporada del Ciclón Azul.
Los azules amarraron la incorporación del gigantón Pablo Cacho, defensor de 23 años, quien viene del Victoria y se convierte en uno de los flamantes fichajes de Motagua.
José Alejandro Reyes, exfutbolista del Olimpia, es otro de los futbolistas que firmó contrato con Motagua para el año 2026. Llega procedente del Sporting Football Club de Costa Rica.
En hora de la tarde el Ciclón Azul se trasladó a su sede de entreno para realizar trabajos con el balón.
Los futbolistas de Motagua se muestran motivados de cara al arranque de un nuevo campeonato.
La unidad se refleja en todos los futbolistas, quienes la pasan bien con sus compañeros.
Así entrenó Motagua en su primer día de pretemporada.
Junior Izaguirre es el que está al frente del equipo hasta el momento.
Estos son los jugadores del primer equipo de Motagua que han sido convocados a la pretemporda.
Estos son los jugadores de las reservas de Motagua que han sido convocados a la pretemporda.
Cabe destacar que el entrenador Javier López, se sumará a los trabajos el 7 de enero; ya se tiene planificado un partido amistoso internacional para el próximo fin de semana frente al Aurora de Guatemala en San Pedro Sula.
Carlos Meléndez, Sebastián Cardozo, Maicol Cabrera y Jonathan Núñez son las bajas que han sido confirmadas por el club hasta el momento.
Marlon Licona, Jacobo Velázquez y Carlos Argueta tampoco cuentan para Javier López y se les buscará equipo.