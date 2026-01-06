Real Madrid viaja a la Supercopa en Arabia con una baja que nadie esperaba

Madrid, España.- El francés Kylian Mbappé se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid, llevado a cabo este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no formará parte de la expedición a Yeda para la disputa de la Supercopa de España, al no estar recuperado del esguince de rodilla con el que despidió 2025. Las sensaciones de Mbappé no han mejorado en las últimas horas y, pese a que el lunes inició una fase de trabajo en el gimnasio como primera prueba, el delantero francés no pudo ejercitarse en la mañana del martes con el grupo y causa baja para una Supercopa en la que el Real Madrid debuta el jueves, en la segunda semifinal, ante el Atlético de Madrid.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, en caso de avanzar a la final, se estudiará la evolución de Kylian para decidir el viernes si viaja a Arabia Saudí y se suma a la concentración del equipo en Yeda.

Convocatoria de Xabi Alonso

Dean Huijsen, recuperado de una leve molestia muscular que le impidió jugar ante el Real Betis en LaLiga, es la gran novedad de la convocatoria de Xabi Alonso para la disputa de la Supercopa de España. La buena noticia para Alonso es la recuperación de Huijsen, una vez que ha superado la sobrecarga muscular que le impidió iniciar 2026 jugando ante el Real Betis. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El central internacional con España es novedad en la convocatoria junto al inglés Trent, que, pese a no tener opciones de jugar minutos por la lesión muscular que sufre en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, integra la expedición y se ejercitará con sus compañeros en la sesión del miércoles. Junto a Mbappé seguirán siendo baja en el torneo en el que se decide el primer título de 2026 el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal, y Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos.

El técnico madridista cambia al tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, y mantiene en la convocatoria a los canteranos David Jiménez y Thiago Pitarch.