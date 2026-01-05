Convocatoria Barcelona: La gran sorpresa y las bajas para la Supercopa de España

Barcelona, España.- Hansi Flick dio a conocer la convocatoria oficial del Barcelona para enfrentar el miércoles al Atheltic Club por las semifinales de la Supercopa de España, partido que se jugará en Yeda, Arabia Saudita. La gran novedad en la lista del técnico alemán es Ronald Araujo, ausente durante las últimas semanas por problemas de salud mental.

El central uruguayo, de 26 años, hace siete días empezó a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros y viaja con el grupo este mismo lunes a Medio Oriente. Araujo, que estaba apartado del equipo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, forma parte de la convocatoria de 24 jugadores que ha dado a conocer el club azulgrana después del último entrenamiento que realizaron en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Según explicó Flick antes del derbi contra el Espanyol, la participación de uno de los capitanes en los próximos partidos dependerá de sus sensaciones tras el descanso que le concedió la entidad.

Con Araujo en la convocatoria, el Barça sólo cuenta con dos bajas para luchar por el primer título del año 2026: el centrocampista Gavi y el central Andreas Christensen, que se han quedado en la ciudad condal para continuar con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.