  1. Inicio
  2. · Deportes

Convocatoria Barcelona: La gran sorpresa y las bajas para la Supercopa de España

Tras semanas apartado por problemas de salud mental, uno de los capitanes del Barça regresa a una convocatoria de Hansi Flick

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 09:58
Convocatoria Barcelona: La gran sorpresa y las bajas para la Supercopa de España

Imágenes del Barcelona viajando a Arabia Saudita para disputar la Supercopa.

 Foto: FC Barcelona

Barcelona, España.- Hansi Flick dio a conocer la convocatoria oficial del Barcelona para enfrentar el miércoles al Atheltic Club por las semifinales de la Supercopa de España, partido que se jugará en Yeda, Arabia Saudita.

La gran novedad en la lista del técnico alemán es Ronald Araujo, ausente durante las últimas semanas por problemas de salud mental.

Real Madrid empieza con pie derecho el 2026 para acechar el liderato en la tabla

El central uruguayo, de 26 años, hace siete días empezó a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros y viaja con el grupo este mismo lunes a Medio Oriente.

Araujo, que estaba apartado del equipo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, forma parte de la convocatoria de 24 jugadores que ha dado a conocer el club azulgrana después del último entrenamiento que realizaron en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Según explicó Flick antes del derbi contra el Espanyol, la participación de uno de los capitanes en los próximos partidos dependerá de sus sensaciones tras el descanso que le concedió la entidad.

¿Por qué hubo minuto de silencio? La historia detrás de la mudez en el Santiago Bernabéu

Con Araujo en la convocatoria, el Barça sólo cuenta con dos bajas para luchar por el primer título del año 2026: el centrocampista Gavi y el central Andreas Christensen, que se han quedado en la ciudad condal para continuar con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Convocatoria del Barça

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias