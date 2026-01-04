El Bernabéu llora: 6 trágicas razones del minuto de silencio ante el Betis

El Bernabéu enmudece: Un minuto de silencio por una tragedia internacional y cinco adioses dolorosos al deporte español.
Este domingo, antes del pitido inicial del partido entre Real Madrid y Betis, el fútbol se detuvo para honrar la memoria de varias pérdidas recientes.
El motivo principal del homenaje fue el devastador incendio ocurrido en Nochevieja en el bar ‘Le Constellation’ de Crans Montana (Suiza), donde una fiesta para recibir el año nuevo se tornó en tragedia.
El estadio recordó a las 40 personas que perdieron la vida en el incendio del establecimiento suizo, un suceso que conmocionó a Europa durante las festividades.
El pensamiento también estuvo con los 119 heridos que dejó el fuego en Crans Montana, la mayoría de los cuales sufrieron heridas de gravedad.
El Real Madrid también dedicó el silencio a figuras nacionales. Se recordó a Enrique Collar, histórico exjugador del Atlético de Madrid, fallecido recientemente.
El homenaje institucional incluyó a Carles Vilarrubí, quien fuera vicepresidente del FC Barcelona durante siete años, entre 2010 y 2017.
Uno de los momentos más dolorosos fue el recuerdo para Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y sus dos hijos, fallecidos trágicamente en un naufragio en Indonesia.
El Bernabéu honró a Amelia del Castillo, una figura histórica y pionera por ser la primera mujer presidenta en la historia del fútbol español con el Club Atlético de Pinto, fundado por ella.
El mundo de la comunicación también estuvo presente en el recuerdo a Luis Infante, exdirector del diario Marca, referente del periodismo deportivo.
El videomarcador sirvió de recordatorio visual de por qué, en una tarde de fútbol, el silencio fue el protagonista antes de que rodara el balón.
Miles de gargantas callaron al unísono, demostrando el respeto de la afición madridista ante la acumulación de tragedias y pérdidas significativas. En la Casa Balnca estuvo Mbappé, que se perdió el encuentro por lesión.