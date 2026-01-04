  1. Inicio
Real Madrid no quiere ceder ningún punto al Barcelona por el liderato de LaLiga

La jornada del fin de semana estuvo lleno de partidos emocionantes y con la lucha por la cima en lo más alto

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 11:16
Real Madrid no quiere ceder ningún punto al Barcelona por el liderato de LaLiga

Ambos equipos ahora se concentran en las semifinales de la Supercopa de España.

 Foto: Cortesía

Madrid, España.- Con un triplete perfecto de Gonzalo García, Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis en la última fecha de la primera vuelta de LaLiga de España.

El Santiago Bernabéu no extrañó a Kylian Mbappé en ningún momento. García, delantero que mostró su talento en el Mundial de Clubes, aprovechó la titularidad y anotó de cabeza, derecha e izquierda, siendo una noche perfecta para el canterano.

Con este resultado, el Real Madrid volvió a acercarse al Barcelona en el liderato de España. Los blancos son segundo lugar con 45 puntos y quedan a cuatro del equipo culé que ganó ayer ante Espanyol en el derbi.

En el tercer lugar está Villarreal (38 pts), quien no le ha bajado al ritmo desde el inicio de temporada, sin embargo, podría ser desplazado esta tarde si el Atlético de Madrid (37 pts) derrota a la Real Sociedad.

Espanyol es quinto con 33 tras la caída en casa ante Barcelona y Real Betis le sigue con 28 unidades. Los béticos hasta el momento se mantiene en puesto de Europa.

Una de las grandes noticias de este día es que Levante de Kervin Arriaga acabó con la mala racha y empezó el 2026 con un sorprendente triunfo en LaLiga.

El equipo del hondureño se impuso con un contundente 0-3 sobre el Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán por la jornada 18 del campeonato y sale del último lugar. Levante alcanzó los 13 puntos y está a dos de Girona (18°) y a tres de Valencia (17°).

Tabla de posiciones

