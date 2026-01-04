Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final

Olimpia tendrá un prueba difícil este domingo cuando viviste a Marathón en la final de ida de Liga Nacional en el estadio Olímpico. Este es el 11 titular que enviaría Eduardo Espinel al terreno de juego.
Eduardo Espinel lo sabe que no puede dar ventaja ante un Marathón que viene haciendo bien las cosas en este campeonato.
Olimpia recupera a dos de sus elementos claves en el media cancha, pero está en la manos de Espinel ponerlos de titulares.
Edrick Menjívar es inamovibles en la portería de los leones y seguro será titular en este duelo ante Marathón.
Kevin Guity no ha venido jugando de lateral derecho, pero para este duelo estaría volviendo a su posición habitual.
Facundo Queiroz está hecho para partidos importantes y así lo demostró en los duelo de la Copa Centroamericana. Ahora sería su primera final.
Emanuel Hernández es el líder de la zona baja merengue y ahora se prepara para su segunda final con los leones.
Carlos "Mango" Sánchez se ha ganado la titularidad en los últimos compromisos y será el encargado de cuidar la banda izquierda.
José Mario Pinto, el volante de los leones es el encargado de proyectar el ataque por la banda izquierda con su desequilibrio y gambetas.
Agustín Mulet regresará a la titularidad tras cumplir su castiga por la expulsión sufrida en el duelo ante Real España.
Michaell Chirinos ha tenido una gran temporada con el Olimpia y su renovación es producto de ello. Hoy será el encargado de guiar el ataque por la banda derecha.
Jorge Álvarez está de regreso, el volante entrenó toda la semana y ahora ya ni vendaje usa en su mano derecha.
Yustin Arboleda tendrá un partido especial ante su exequipo con el que también se coronó campeón en la Liga Nacional.
Jorge Benguché será el encargado de hacer dupla con Arboleda en el ataque merengue. Ambos lo han venido haciendo juntos en los últimos duelos.
Dereck Moncada es uno de las alternativas de reemplazo para la segunda parte del partido.
Edwin Rodríguez también viajó con el equipo y es otra alternativa en la zona de volantes de los leones.
Jerry Bengtson es otro de los jugadores que se ha recuperado tras una lesión y viajó con el equipo a San Pedro Sula.