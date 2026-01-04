  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final

El León deberá sacar un resultado positivo para regresar con más tranquilidad al partido de vuelta en Tegucigalpa

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 10:48
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
1 de 17

Olimpia tendrá un prueba difícil este domingo cuando viviste a Marathón en la final de ida de Liga Nacional en el estadio Olímpico. Este es el 11 titular que enviaría Eduardo Espinel al terreno de juego.

Fotos: Cortesía.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
2 de 17

Eduardo Espinel lo sabe que no puede dar ventaja ante un Marathón que viene haciendo bien las cosas en este campeonato.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
3 de 17

Olimpia recupera a dos de sus elementos claves en el media cancha, pero está en la manos de Espinel ponerlos de titulares.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
4 de 17

Edrick Menjívar es inamovibles en la portería de los leones y seguro será titular en este duelo ante Marathón.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
5 de 17

Kevin Guity no ha venido jugando de lateral derecho, pero para este duelo estaría volviendo a su posición habitual.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
6 de 17

Facundo Queiroz está hecho para partidos importantes y así lo demostró en los duelo de la Copa Centroamericana. Ahora sería su primera final.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
7 de 17

Emanuel Hernández es el líder de la zona baja merengue y ahora se prepara para su segunda final con los leones.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
8 de 17

Carlos "Mango" Sánchez se ha ganado la titularidad en los últimos compromisos y será el encargado de cuidar la banda izquierda.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
9 de 17

José Mario Pinto, el volante de los leones es el encargado de proyectar el ataque por la banda izquierda con su desequilibrio y gambetas.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
10 de 17

Agustín Mulet regresará a la titularidad tras cumplir su castiga por la expulsión sufrida en el duelo ante Real España.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
11 de 17

Michaell Chirinos ha tenido una gran temporada con el Olimpia y su renovación es producto de ello. Hoy será el encargado de guiar el ataque por la banda derecha.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
12 de 17

Jorge Álvarez está de regreso, el volante entrenó toda la semana y ahora ya ni vendaje usa en su mano derecha.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
13 de 17

Yustin Arboleda tendrá un partido especial ante su exequipo con el que también se coronó campeón en la Liga Nacional.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
14 de 17

Jorge Benguché será el encargado de hacer dupla con Arboleda en el ataque merengue. Ambos lo han venido haciendo juntos en los últimos duelos.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
15 de 17

Dereck Moncada es uno de las alternativas de reemplazo para la segunda parte del partido.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
16 de 17

Edwin Rodríguez también viajó con el equipo y es otra alternativa en la zona de volantes de los leones.
Olimpia suma nueva alta: El 11 titular de Espinel en busca de herir a Marathón en la final
17 de 17

Jerry Bengtson es otro de los jugadores que se ha recuperado tras una lesión y viajó con el equipo a San Pedro Sula.
Cargar más fotos