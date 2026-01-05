  1. Inicio
El Liverpool sueña con lo imposible: fichar a Messi en el mercado de invierno

Desde Inglaterra reportan que el campeón de la Premier League evalúa la posibilidad de incorporar al astro argentino durante el parón de la MLS

Lionel Messi previo a un partido con el Inter Miami.

 Foto: EFE

Liverpool, Inglaterra.- Han pasado dos años desde que Lionel Messi dejó la élite europea para dar inicio a su aventura con el Inter Miami y desde entonces el astro argentino ya ha conquistado importantes trofeos como la Leagues Cup, la Supporters' Shield y el primer título de MLS en la historia para la franquicia de David Beckham y compañía.

Con los éxitos recientes y tras extender su contrato hasta diciembre de 2028, Leo luce cómodo en Miami junto a su familia y está muy enfocado de cara al Mundial 2026, la que será su última participación con Argentina en Copas del Mundo, sin embargo, el fútbol europeo estaría volviendo a tocar la puerta del rosarino.

Desde Inglaterra, varios medios reportan que el Liverpool estaría planteándose el fichaje del astro argentino durante el mercado invernal. Según informes, los "Reds" buscarán que Messi llegue a Anfield mediante un préstamo a corto plazo, el cual que duraría de enero hasta mediados de febrero, mes en que se reanuda la actividad futbolística en Estados Unidos.

El Liverpool valora seriamente la incorporación del ex del Barcelona ante el complicado momento que vive en la Premier League, en donde se encuentra muy lejos de los primeros lugares y a lo que también se suma la grave lesión del sueco Alexander Isak, que semanas atrás tuvo que ser operado por una fractura de tibia y peroné, motivo por el que estará alejado de las canchas durante varios meses.

La llegada de Messi al campeón del fútbol inglés durante unos meses no sería nada nuevo en la Premier League, ya que en el pasado futbolistas como Thierry Henry y Landon Donovan firmaron por un breve periodo de tiempo para jugar con el Arsenal y Everton, respectivamente.

Sin embargo, el caso de Leo Messi se antoja más complicado por el calendario del Inter Miami en la MLS y Concacaf Champions Cup y también por la apretada agenda del futbolista que como objetivo tiene llegar en plenitud para su adiós a los Mundiales de fútbol.

