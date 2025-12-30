Messi jugará en Sudamérica: Revelan todos los detalles de la llegada del astro argentino

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami de Leo Messi hará una gira de pretemporada por Perú, Colombia y Ecuador llamada "Champions Tour" en la que estrenará su condición de campeón de la MLS.

Es el tercer año consecutivo en el Inter Miami realiza partidos de pretemporada fuera de Estados Unidos, tras visitar Honduras, Panamá y Perú en 2025, y El Salvador y Japón en 2024, informa NSN, la firma cofundada por Andrés Iniesta que colabora con el club de Messi en la organización del tour por Sudamérica.