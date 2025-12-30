Real Madrid arropa a su afición y despierta ilusión en su penúltima práctica

La plantilla dirigida por Xabi Alonso convivió con su afición durante la penúltima sesión de entrenamiento de 2025.
En un gesto especial hacia sus seguidores, el Real Madrid abrió las puertas del estadio Alfredo Di Stéfano este martes, compartiendo su penúltima práctica del año con la afición.
El equipo de Xabi Alonso se prepara para arrancar el 2026 el próximo domingo, enfrentando al Betis en el Santiago Bernabéu por la jornada 19 de la Liga.
Los jugadores iniciaron la jornada en el gimnasio antes de dirigirse al Di Stéfano. Una vez en el campo, completaron rondos, ejercicios de cambio de dirección y prácticas de progresión en zonas específicas.
También realizaron tareas de ataque y defensa en espacios cortos, terminando la jornada con partidos rápidos entre grupos de cinco jugadores.
La afición disfrutó del espectáculo ofrecido por los jugadores, presenciando goles y acciones destacadas. Por otro lado, Carvajal, Militao y Trent siguieron al margen con sus entrenamientos de recuperación.
La plantilla merengue realizó una sesión de entrenamiento con acceso al público en el estadio Alfredo Di Stéfano, enmarcada en la preparación de su debut competitivo de 2026.
Las 4.150 entradas que el club ofreció a sus socios no fueron suficientes. Un año más, el Di Stéfano se llenó de niños y jóvenes que aprovecharon el único día para ver a los jugadores entrenar de cerca y convivir con ellos.
En un gesto cercano con la afición, Bellingham, Vinicius, Courtois y Ceballos recorrieron las gradas del estadio en la Ciudad Real Madrid durante casi una hora, firmando autógrafos y tomándose fotografías.
Toda la plantilla y Xabi Alonso consiguieron que el 30 de diciembre fuera un día que los seguidores, sobre todo los más jóvenes, nunca olvidarán.
Una vez completado el entrenamiento, llegó el momento más esperado: los futbolistas obsequiaron a la grada con unos 50 balones rematados por ellos mismos y dedicaron tiempo a firmar las camisetas de los seguidores.
Fede Valverde, en su rol de segundo capitán, atendió a los aficionados que acudieron al entrenamiento de puertas abiertas, dedicándoles autógrafos en sus camisetas.
El jugador Kylian Mbappé distribuyó varios balones entre el público y, posteriormente, interactuó con los presentes firmando sus indumentarias.
El atacante francés encabeza la lista de goleadores del campeonato con 18 anotaciones, pero el Real Madrid está en la segunda posición detrás del Barcelona.
La afición merengue convivió con el equipo en la víspera del cierre de 2025, en una jornada especial de cercanía.
El Real Madrid recibe al Real Betis este domingo 4 de enero a las 9:15 am (hora de Honduras).