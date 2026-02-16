A 20 días del inicio de la gestión de Asfura, aún faltan nombramientos

Tegucigalpa, Honduras.- Varias secretarías, comisiones, bancos y direcciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura siguen sin titular, pese a que ya suma 87 nombramientos de altos funcionarios -entre secretarios, subsecretarios, gerentes y directores- en 20 días de gestión.
Aunque Finanzas, Educación, Salud, Seguridad y Defensa, así como la Empresa Nacional Portuaria, fueron de las primeras en recibir autoridades, otras dependencias continúan acéfalas.
Entre las vacantes más visibles figura la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sobre la que el Poder Ejecutivo aún no define su continuidad, luego de que se planteara la posibilidad de suprimirla.
Si eso ocurre, sus funciones pasarían a la Procuraduría General de la República (PGR), según lo solicitado y revelado por el procurador Dagoberto Aspra.
También está pendiente completar la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que aún no cuenta con el pleno de comisionados; en la administración anterior la presidió Marcio Sierra.
Además, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) sigue sin nombramiento confirmado.
Otras dependencias sin autoridad designada incluyen la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Banadesa, Inprema y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). En paralelo, varias direcciones operan “con normalidad”, pero sin director o gerente nombrado.