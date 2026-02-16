  1. Inicio
A 20 días del inicio de la gestión de Asfura, aún faltan nombramientos

El presidente Nasry Asfura mantiene secretarías, comisiones y direcciones sin su titular, pese a 87 nombramientos oficiales en las casi tres semanas de gestión

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 00:00
Nasry Asfura asumió como presidente de Honduras el 27 de enero pasado, tras haber sido declarado ganador de las elecciones generales el 24 de diciembre de 2025.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Varias secretarías, comisiones, bancos y direcciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura siguen sin titular, pese a que ya suma 87 nombramientos de altos funcionarios -entre secretarios, subsecretarios, gerentes y directores- en 20 días de gestión.

Aunque Finanzas, Educación, Salud, Seguridad y Defensa, así como la Empresa Nacional Portuaria, fueron de las primeras en recibir autoridades, otras dependencias continúan acéfalas.

Entre las vacantes más visibles figura la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sobre la que el Poder Ejecutivo aún no define su continuidad, luego de que se planteara la posibilidad de suprimirla.

Si eso ocurre, sus funciones pasarían a la Procuraduría General de la República (PGR), según lo solicitado y revelado por el procurador Dagoberto Aspra.

También está pendiente completar la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que aún no cuenta con el pleno de comisionados; en la administración anterior la presidió Marcio Sierra.

¿Qué secretarías, comisiones y direcciones están sin titular en el gobierno actual?

Además, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) sigue sin nombramiento confirmado.

Otras dependencias sin autoridad designada incluyen la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Banadesa, Inprema y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE). En paralelo, varias direcciones operan “con normalidad”, pero sin director o gerente nombrado.

